Pri Trenčíne odstrelili poslednú časť mosta ponad vážsky kanál

Trenčín 19. februára (TASR) - Na ceste I/9 pri Trenčíne, známej ako panelka, v stredu odstrelili poslednú časť druhého demolovaného mosta ponad inundačný kanál Váhu. Po odstránení sutín začne na jar Slovenská správa ciest (SSC) stavať dva nové mosty. Úsek cesty I/9 Chocholná-Velčice - Mníchova Lehota by mali kompletne sprejazdniť do konca roka 2026. Informoval o tom hovorca SSC Lukáš Trepáč.



"Dnes bol vykonaný odstrel poslednej časti z tých mostov, ktoré tu stáli. Podobne ako pri predchádzajúcich odstreloch bolo potrebné zabezpečiť prietok kanálu Váhu, v nasledujúcich dňoch budeme odvážať sutiny zbúraného mosta," skonštatoval hovorca.



Nové mosty začne SSC stavať v marci, výstavba by sa mala skončiť do 18 mesiacov. "Aktuálne zmluvná cena diela je na úrovni 40 miliónov eur bez DPH," doplnil Trepáč.



Popod poslednú časť asanovaného mosta viedla cyklotrasa, pôvodný zámer ochrániť ju nevyšiel, pre cyklistov je tak neprejazdná. "SSC spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom hľadali možné riešenia zabezpečenia prejazdu cyklotrasou vedúcou popod most. Žiaľ, bezpečnostný audit ukázal, že ani jeden z navrhovaných štyroch variantov nebol priechodný. Museli sme preto pristúpiť k úplnému uzavretiu cyklistickej trasy bez oficiálnej náhrady," zdôraznil Trepáč s tým, že cyklotrasa zostane uzavretá až do výstavby nových mostov.



V rámci rekonštrukcie cesty I/9 medzi Chocholnou-Velčicami a Mníchovou Lehotou narazili na problém dvoch mostov v nevyhovujúcom stave. Rozhodli o ich zbúraní. Prvý most cez Váh odstrelili na jeseň minulého roka, v januári tohto roka odstrelili polovicu druhého mosta cez vážsky kanál, v stredu aj jeho druhú polovicu.



Podľa Jána Fehéra, výkonného riaditeľa spoločnosti Detonics zabezpečujúcej odstrel, na riadený odstrel použili v stredu 24 kilogramov plastickej trhaviny, do vody spadlo asi 700 ton sutín. Časť mosta, ktorý nepodliehal odstrelu, začali odstraňovať pomocou ťažkej techniky.