Pri účtovných závierkach chybovali tisíce firiem, môže to mať dôsledky
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Účtovnú závierku, ktorá obsahovala chyby, podalo za rok 2024 presne 11.141 firiem. Išlo tak o 4 % spoločností, ktoré podali závierku. Podobne ako roky predtým bola najčastejšou chybou nesprávne vykázaná hodnota základného imania. Vyplýva to z analýzy, ktorú spracoval dátový portál Valida.sk. Viac ako polovica chybujúcich spoločností mala s účtovnou závierkou problémy aj po minulé roky.
Podať správne výkazy za pomoci softvéru nie je zložité, vyžaduje to však profesionálnu zodpovednosť, zdôraznila Renáta Kiselicová z portálu. „Ak firemné účtovné závierky obsahujú chyby, vysiela to signál o nedostatočnej kvalite spracovania účtovníctva či nedôslednosti v tejto oblasti. Takáto firma napríklad nevie získať bankový úver, pokiaľ si výkazy neopraví,“ upozornila.
V prípade výskytu chýb je podľa odborníčky dôležité, aby firma podnikla kroky na zistenie, opravu a prevenciu podobných chýb v budúcnosti. Ak účtovná závierka obsahuje vážne chyby alebo nesprávnosti, spoločnosť môže porušovať zákon o účtovníctve. Chyby v závierke môžu viesť aj k nesprávnemu vykazovaniu príjmov, výdavkov alebo iných daňových údajov, čo môže mať za následok daňové problémy a sankcie. V neposlednom rade môže byť vnímanie firmy verejnosťou negatívne ovplyvnené, ak sa zistí, že účtovná závierka obsahuje závažné chyby alebo nepresnosti.
Chybné základné imanie za rok 2024 uviedlo podľa analýzy najviac, až 5210 spoločností. Druhou najčastejšie sa vyskytujúcou chybou bolo podanie nulového výkazu. V roku 2024 predložilo 2891 firiem do registra účtovných závierok nulový alebo neúplný výkaz. Tretím najviac zastúpeným pochybením, ktorého sa dopustilo 1013 firiem, je absencia väzby medzi účtovnými výkazmi. To znamená, že výsledok hospodárenia po zdanení uvedený vo výkaze ziskov a strát má inú výšku ako hospodársky výsledok po zdanení uvedený v súvahe.
