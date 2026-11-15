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Pri ukončení nájmu by mali obe strany podpísať odovzdávací protokol
Odovzdaním kľúčov sa nemusia skončiť všetky finančné záväzky.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Pri ukončení nájmu sa oplatí venovať pozornosť samotnému odovzdaniu bytu. Ústne konštatovanie, že je všetko v poriadku, totiž nemusí stačiť, ak sa neskôr objaví spor o poškodené zariadenie alebo nedoplatky. Podľa portálu Bezrealitky.sk by obe strany mali podpísať odovzdávací protokol, v ktorom uvedú aktuálny stav nehnuteľnosti, prípadné poškodenia, odpočty meračov a počet odovzdaných kľúčov. Dôležité je zaznamenať aj stav zariadenia, ktoré bolo súčasťou prenájmu.
„Užitočnou prílohou sú fotografie. Ideálne je vyhotoviť ich pri začiatku aj pri ukončení nájmu. Umožnia porovnať pôvodný a konečný stav bytu a znižujú priestor na nedorozumenia. Netreba zabudnúť ani na drobnosti - kľúče od pivnice, čipy od vchodu, ovládače garážovej brány, parkovacie karty alebo ďalšie vybavenie, ktoré majiteľ nájomcovi poskytol,“ upozornil web.
Odovzdaním kľúčov sa nemusia skončiť všetky finančné záväzky. Vyúčtovanie energií či služieb spojených s bývaním môže prísť až s niekoľkomesačným odstupom. Pri ukončení nájmu preto treba odčítať stav elektromera, plynomera, vodomerov a ďalších meračov. Ak sú energie vedené priamo na nájomcu, treba vyriešiť aj zmenu odberateľa alebo ukončenie príslušných zmlúv.
Ak zálohové platby spravuje prenajímateľ, podľa Bezrealitky.sk je rozumné písomne si dohodnúť, ako sa vyrovná prípadný preplatok alebo nedoplatok po doručení ročného vyúčtovania. Práve tieto položky môžu byť dôvodom, prečo sa konečné finančné vyrovnanie neuskutoční presne v deň sťahovania.
„Odchod z bytu a právne skončenie nájmu nie sú nevyhnutne tou istou udalosťou. Ak nájomca opustí nehnuteľnosť predčasne bez platnej dohody alebo výpovede, môže mu naďalej trvať povinnosť platiť nájomné. Rovnako samotné odovzdanie kľúčov nemusí znamenať, že sa všetky zmluvné záväzky skončili,“ priblížil portál.
Pre prenajímateľa je preto dôležité mať potvrdený dátum skončenia nájmu a prevzatie bytu. Ak sa nájomca prestane ozývať, riešením nie je automaticky jeho veci vypratať alebo zmeniť zámky. V prípade konfliktu je vhodné uchovať si komunikáciu, doklady o platbách, fotografie a podpísané dokumenty. Pri spore o platnosť výpovede, vzniknuté škody alebo nevyprataný byt už môže byť potrebná odborná právna pomoc.
„Užitočnou prílohou sú fotografie. Ideálne je vyhotoviť ich pri začiatku aj pri ukončení nájmu. Umožnia porovnať pôvodný a konečný stav bytu a znižujú priestor na nedorozumenia. Netreba zabudnúť ani na drobnosti - kľúče od pivnice, čipy od vchodu, ovládače garážovej brány, parkovacie karty alebo ďalšie vybavenie, ktoré majiteľ nájomcovi poskytol,“ upozornil web.
Odovzdaním kľúčov sa nemusia skončiť všetky finančné záväzky. Vyúčtovanie energií či služieb spojených s bývaním môže prísť až s niekoľkomesačným odstupom. Pri ukončení nájmu preto treba odčítať stav elektromera, plynomera, vodomerov a ďalších meračov. Ak sú energie vedené priamo na nájomcu, treba vyriešiť aj zmenu odberateľa alebo ukončenie príslušných zmlúv.
Ak zálohové platby spravuje prenajímateľ, podľa Bezrealitky.sk je rozumné písomne si dohodnúť, ako sa vyrovná prípadný preplatok alebo nedoplatok po doručení ročného vyúčtovania. Práve tieto položky môžu byť dôvodom, prečo sa konečné finančné vyrovnanie neuskutoční presne v deň sťahovania.
„Odchod z bytu a právne skončenie nájmu nie sú nevyhnutne tou istou udalosťou. Ak nájomca opustí nehnuteľnosť predčasne bez platnej dohody alebo výpovede, môže mu naďalej trvať povinnosť platiť nájomné. Rovnako samotné odovzdanie kľúčov nemusí znamenať, že sa všetky zmluvné záväzky skončili,“ priblížil portál.
Pre prenajímateľa je preto dôležité mať potvrdený dátum skončenia nájmu a prevzatie bytu. Ak sa nájomca prestane ozývať, riešením nie je automaticky jeho veci vypratať alebo zmeniť zámky. V prípade konfliktu je vhodné uchovať si komunikáciu, doklady o platbách, fotografie a podpísané dokumenty. Pri spore o platnosť výpovede, vzniknuté škody alebo nevyprataný byt už môže byť potrebná odborná právna pomoc.