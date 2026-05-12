Pri verejnom obstarávaní dostavby D3 nezistili porušenia zákona
Autor TASR
Bratislava/Čadca 12. mája (TASR) - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) ako sprostredkovateľský orgán úspešne ukončil kontrolu troch tendrov na výstavbu chýbajúcich diaľničných úsekov D3 na Kysuciach. ÚVO o tom informoval v utorok na svojej webovej stránke.
„Kontrolou verejného obstarávania neboli zistené porušenia zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na uzavretie zmluvy. Na výstavbu diaľnice tak môžu byť použité prostriedky Európskej únie v rámci Programu Slovensko,“ zhodnotil ÚVO.
Stavebné práce na troch chýbajúcich úsekoch diaľnice D3 sa rozbehli na prelome rokov 2025 a 2026. Úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto stavia združenie stavebných spoločností Váhostav - Metrostav DS - Duna Aszfalt a úsek Kysucké Nové Mesto - Oščadnica postaví firma Skanska SK. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.
