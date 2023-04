Pri vybavení pôžičiek narástol počet uzavretých zmlúv cez internet

Bratislava 10. apríla (TASR) - Počet uzavretých zmlúv prostredníctvom internetu v prípade dojednávania pôžičiek narástol na úkor klesajúceho počtu telefonicky dohodnutých pôžičiek. Podiel online oproti telefonicky vybaveným úverom je 81 % ku 19 %. Vyplýva to z dát spoločnosti Home Credit Slovakia.



Kedysi bolo populárne vybavovať pôžičky prostredníctvom telefonátov. Z dát vyplynulo, že v roku 2020 uzatvárali záujemcovia 55 % pôžičiek cez telefón a 45 % online. V nasledujúcich rokoch sa situácia postupne menila a začalo dominovať online prostredie. Spoločnosť Home Credit Slovakia uviedla, že online si najčastejšie dohadujú úvery ľudia vo veku od 31 do 40 rokov. Starší ľudia preferujú možnosť telefonovania.



Ľudia si berú úver v priemernej výške 2248 eur, pričom jeho výška sa za posledné roky nemení. "Za takýmto vývojom stojí aktuálna ekonomická situácia. Klienti sú opatrnejší, poskytovatelia úverov zase musia pri posúdení klienta zohľadniť jeho stále sa zvyšujúce náklady na bývanie či energie," priblížila špecialistka online procesov v spoločnosti Zdenka Kocmanová.



Zároveň sú Slováci pri vybavovaní a splácaní pôžičiek opatrnejší a zodpovednejší ako v minulosti. V roku 2020 si brala k úveru aj poistenie schopnosti ho splácať približne štvrtina ľudí. V súčasnosti je to takmer dvojnásobok, a to 46 %. K úveru si pripláca poistenie 60 % ľudí, ktorí uzatvárajú zmluvy telefonicky. Spoločnosť Home Credit Slovakia pripomenula, že poistenie môže pomôcť pri strate príjmu, pracovnej neschopnosti či náhlej hospitalizácii.