Pri výbere formy podnikania nie je vždy výhodná ľahšia cesta

Bratislava 12. januára (TASR) – Pri rozhodovaní o tom, či je výhodnejšie založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným alebo začať podnikať ako živnostník, nie je vhodné ísť ľahšou cestou. Hoci je založenie živnosti jednoduchšie, rýchlejšie a aj lacnejšie ako spoločnosti s ručením obmedzeným, je treba uvažovať vopred v širších súvislostiach, upozornil odborník na podnikanie zo spoločnosti Investart Michal Porubän.



Je totiž dôležité aj to, ako bude právna forma pôsobiť na budúcich partnerov. "Ako uľahčí alebo skomplikuje ďalší rozvoj a rast spoločnosti prostredníctvom získavania majetku, úverov či vstupu investora. Toto je vždy jednoduchšie pre spoločnosti s ručením obmedzeným," priblížil expert.



Rozdiely medzi založením eseročky alebo živnosti sú aj v administratíve. Porubän pripomenul, že kým pri založení živnosti platí oznamovacia povinnosť elektronicky alebo osobne na okresnom úrade s tým, že to netrvá dlhšie ako tri dni a s poplatkom niekoľkých eur, pri zakladaní eseročky je treba viac dokladov, ako napríklad zakladateľská listina či výpis z registra trestov. V elektronickom styku pri zakladaní firmy zaplatí podnikateľ 150 eur. Ak ju založí osobne, bude ho to stáť 300 eur. Trvanie celého procesu sa počíta na niekoľko týždňov. Podmienkou je zloženie základného imania vo výške 5000 eur.



Tiež platí, že kým živnostník má možnosť si vybrať, či bude viesť jednoduché účtovníctvo a uplatňovať si paušálne náhrady alebo bude účtovať v podvojnom systéme, eseročka má jedinú možnosť, a to podvojné účtovníctvo.



Rozdiely sú aj pri ukončení podnikania. Kým zrušenie živnosti je možné vykonať elektronicky alebo osobne na okresnom úrade s jednodňovým trvaním celého procesu, pri rušení firmy má podnikateľ hneď niekoľko možností. Tou najčastejšou je likvidácia firmy, ktorá trvá minimálne pol roka a žiada si zaplatenie poplatku vo výške 400 až 1200 eur.



Porubän upozornil aj na rozdiely v následkoch ukončenia podnikania. Kým insolventný živnostník môže prísť o všetko, eseročku je možné predať. "Prípadne, ak je inak zdravá a problémy sa dajú riešiť vstupom partnera či investora, nemusí insolventnosť zákonite viesť k ukončeniu podnikania a likvidácii," dodal odborník.