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Pri vyradení auta napriek platnému PZP treba kontaktovať poisťovňu

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Na snímke vrak osobného auta. Foto: TASR/KR PZ Trenčín

Cieľom opatrenia je sprehľadniť databázy zhromažďované od roku 2001, zosúladiť evidenciu so skutočnosťou a zefektívniť kontrolu tohto typu poistenia.

Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Od 1. októbra vstúpila do platnosti nová legislatíva, v rámci ktorej štát automatizovane kontroluje povinné zmluvné poistenie (PZP) a hromadne vyraďuje dlhodobo nepoistené autá z evidencie. Upozornila na to Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Vodičom, ktorých vozidlo bude vyradené napriek platnému PZP, odporúča, aby kontaktovali svoju poisťovňu a následne požiadali dopravný inšpektorát o nápravu.

Cieľom opatrenia je sprehľadniť databázy zhromažďované od roku 2001, zosúladiť evidenciu so skutočnosťou a zefektívniť kontrolu tohto typu poistenia. SKP spolu s rezortom vnútra v tejto súvislosti spustili web nepoistenevozidlo.sk, kde si vodiči môžu overiť platnosť poistenia, nájsť odporúčania či kontaktovať infolinky.

Na správne overenie poistenia políciou sú podľa SKP kľúčové presné údaje v evidencii vozidiel. Ide najmä o evidenčné číslo vozidla a identifikačné číslo vozidla (VIN), ale aj o číslo osvedčenia o evidencii, značku, obchodný názov či typ vozidla. Ak polícia zistí, že auto je nepoistené, zadrží malý technický preukaz a pri vyradenom vozidle odoberie aj tabuľky s evidenčným číslom. S takýmto vozidlom sa nesmie ďalej jazdiť a za porušenie hrozí pokuta, odobratie vodičského preukazu aj zákaz činnosti.

V prípade vyradenia vozidla z evidencie napriek platnému poisteniu alebo z dôvodu chybných údajov odporúča SKP najskôr bezodkladne kontaktovať svoju poisťovňu. Tá preverí zmluvu, prípadne opraví údaje v systémoch a vystaví potvrdenie na predpísanom tlačive. S týmto potvrdením následne držiteľ auta požiada ktorýkoľvek dopravný inšpektorát o vykonanie nápravy a opätovné zaradenie vozidla do evidencie.
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