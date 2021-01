Pri výstavbe domu už treba myslieť na energetickú triedu A0

Bratislava 19. januára (TASR) – Všetky budovy, na ktoré bude podaná žiadosť o stavebné povolenie, po 31. decembri 2020 už musia spĺňať štandard takmer nulového domu, teda energetickú triedu A0. Každý, kto sa práve rozhodol postaviť si vlastný dom, by na to mal myslieť. Upozorňuje na to Združenie výrobcov murovacích materiálov.



Ako podotklo združenie, pri navrhovaní takmer nulových domov treba myslieť na mnohé aspekty, ktoré môžu minimalizovať tepelné straty a v maximálnej miere využiť zisky. Za najdôležitejšie považuje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcií tvoriacich obálku budovy, vhodný tvar budovy, správnu orientáciu na svetové strany i spôsob vetrania.



"Všetky tieto faktory treba hodnotiť komplexne a pri návrhu zohľadňovať ich dosah na celkovú energetickú bilanciu," myslí si predseda združenia Martin Mihál. Ako dodal, pri použití vhodných materiálov sa môže dostať dom do štandardu A0 aj s jednovrstvovou obvodovou stenou, pokiaľ dosahuje požadované parametre. "Pri návrhu tvaru treba dobre zvážiť zložité tvary a výstupky, ktoré často vedú k zložitým detailom a výrazným tepelným stratám, čo zvyšuje potrebu energie na vykurovanie," radí podpredseda združenia Gabriel Szöllösi.



Organizácia dodáva, že aj keď sa to nemusí zdať, z pohľadu energetickej efektívnosti napríklad bungalov ťahá za kratší koniec. V porovnaní s dvojpodlažným domom totiž ťažšie dosiahne štandardy takmer nulového domu. "Napríklad pri modelovom bungalove s faktorom tvaru 0,99 použitie plynového kotla na vykurovanie a prípravu teplej vody nestačí," ilustruje združenie. Často musí byť kotol doplnený krbom alebo rekuperačnou jednotkou a fototermickými kolektormi. V prípade bungalova by k dosiahnutiu triedy A0 mohlo pomôcť tepelné čerpadlo.



Naopak, v prípade dvojpodlažného domu s faktorom tvaru 0,72 netreba podľa združenia navrhovať toľko technických zariadení ako pri bungalove, aby sa znížila potreba primárnej energie pod hraničnú hodnotu triedy A0. "Pri správnom návrhu obálky budovy a jej vhodnej orientácii je možné dosiahnuť úroveň A0 aj bez rekuperácie, a to práve aj vďaka priaznivejšiemu faktoru tvaru," vysvetlil Mihál.



Združenie na pomoc stavebníkom pripravilo aj návod, ako stavať domy v triede A0. Dostupná je na jej webovej stránke.