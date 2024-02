Pri zahraničných cestách je dobré overiť si poplatky v tuzemskej banke

Bratislava 1. februára (TASR) - Pred odchodom na zahraničnú dovolenku, kde sa platí inou menou ako eurom, je vhodné si v tuzemskej banke overiť poplatky účtované za výbery. Za výber hotovosti si banky môžu účtovať poplatok. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.



Platba kartou u obchodníka v zahraničí je u viacerých bánk zadarmo. "Na spotrebiteľa však pri výberoch i platbách v cudzích menách čaká pasca označovaná skratkou DCC (Dynamic currency conversion), ktorá spotrebiteľovi síce garantuje pevne stanovený výmenný kurz, ten však úplne ľubovoľne určuje obchodník, prípadne prevádzkovateľ bankomatu," uviedla riaditeľka organizácie dTest Eduarda Hekšová.



Platobný terminál alebo bankomat zákazníkom ponúka, či chcú uskutočniť platbu v miestnej mene, alebo už prepočítanú na eurá. Hekšová upozorňuje, že zákazníci často intuitívne vyberajú platbu v eurách, je to však nevýhodné. Pri voľbe platby v cudzej mene vykoná totiž výmenný prepočet tuzemská banka. Je to vo väčšine prípadov za výhodnejších podmienok.



Pri výbere bankomatu sa odporúča byť opatrný. Aplikácie či rôzne vyhľadávacie nástroje môžu pomôcť pri vyberaní bankomatu. Pomôcť môžu aj recenzie, ktoré sú zverejnené na mapových aplikáciách rôznych poskytovateľov.



"Z dôvodu bezpečnosti sa odporúča vyberať bankomaty, ktoré sú umiestnené na pobočke banky, skôr ako v rušných uliciach či na pláži. Oplatí sa takisto skontrolovať, či na bankomate nie je niečo neobvyklé, napríklad pridané zariadenie ako kamera či čítacie zariadenie, či nie je poškodený alebo nevykazuje známky inej manipulácie," dodala Hekšová.



Pri využití zmenární je dobré vedieť, že spotrebitelia sú chránení a pre výmenu platia jasne definované pravidlá. V prípade ciest do zahraničia sa však odporúča vymeniť si peniaze v overenej zmenárni na Slovensku radšej ako v zahraničnom letovisku. V prípade exotických destinácií, ktorých meny nemusia byť v slovenských bankách, je lepšie cestovať s americkými dolármi alebo eurami a peniaze potom vymeniť na mieste.