Pri zápise do obchodného registra sa notárom rozšíria kompetencie
Najvážnejším problémom v súčasnom systéme je nedodržiavanie lehôt z dôvodu vysokého náporu vecí na živnostenských úradoch, ale najmä na obchodnom registri.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Notárom sa na základe novely zákona o obchodnom registri, ktorý parlament schválil začiatkom februára, rozšíria pri zápisoch do obchodného registra kľúčové kompetencie, pribudnú aj advokátom. Notári po novom získajú oprávnenie zapisovať nielen spoločnosti s ručením obmedzeným, ako doteraz, ale aj akciové spoločnosti a iné právne formy. Vydanie živnostenského oprávnenia na Okresnom úrade už nebude pri určitých voľných živnostiach predchádzať žiadosti o zápis spoločnosti do obchodného registra. Účinnosť nadobudne 17. augusta 2026.
„Súčasná prax zápisov a zmien v obchodnom registri sa posunula už tým, že bola zavedená možnosť priameho zápisu notárom už dávnejšie. Týmto sa výrazne znížili lehoty na zápis obchodných spoločností. Najvážnejším problémom v súčasnom systéme je však nedodržiavanie lehôt z dôvodu vysokého náporu vecí na živnostenských úradoch, ale najmä na obchodnom registri,“ vysvetlil Erik Schwarcz, advokát a partner advokátskej kancelárie FAIRSQUARE.
Nový zákon má tieto nedostatky odstrániť - zjednodušuje postupy, znižuje administratívnu záťaž a prináša väčšiu právnu istotu vďaka povinnej účasti notára alebo advokáta pri príprave dokumentov. „Zavedenie povinnej notárskej zápisnice alebo advokátskej autorizácie korporátnej dokumentácie zúži priestor pre podvody a zlepší kvalitu podkladov pre register,“ uviedol Schwarcz.
Poznamenal, že podľa odborníkov by sa mohli nové spoločnosti zapisovať v rámci 24 hodín. Presunutie technických úkonov z obchodných súdov na notárov tak vytvorí priestor na úsporu štátnych personálnych kapacít a zlepšenie koordinácie medzi orgánmi verejnej moci. Súčasťou reformy bude aj centrálne elektronické úložisko dokumentov, kde budú zmluvy a zápisnice prístupné v autorizovanej digitálnej podobe.
Podľa FAIRSQUARE je podstatou zmeny nielen urýchliť formálne procesy, ale aj nastaviť vyšší štandard kvality a transparentnosti v obchodnoprávnych vzťahoch. „Dôležité bude, aby advokáti a notári neboli len vykonávateľmi zmien, ale aktívnou súčasťou ich tvarovania. Iba tak sa podarí presadiť vyvážený model digitalizácie so zachovaním právnej istoty,“ uzatvoril Schwarcz.
