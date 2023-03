Pri zatvorení obchodov v nedeľu je I. Matovič za kompromisné riešenie

Bratislava 31. marca (TASR) - V otázke zatvorenia obchodov v nedeľu by sa mohol prijať kompromisný návrh. Napríklad, že by boli zatvorené iba do 16. hodiny a následne by mohli predajne otvoriť pre tých, ktorí si nevyhnutne musia nakúpiť. Myslí si to predseda OĽANO Igor Matovič.



Návrh novely Zákonníka práce, ktorá mala priniesť zatvorenie obchodov väčšinu nedieľ v roku, predložila skupina poslancov viacerých strán, vrátane OĽANO. Parlament ho však nestihol prerokovať do skončenia schôdze v piatok a presunul sa tak na nasledujúcu riadnu schôdzu v máji. Podpora návrhu nie je jednoznačná, so zmenou nesúhlasí predovšetkým SaS.



Matovič zdôraznil, že prieskumy sú v tejto otázke jednoznačné a väčšina ľudí chce, aby obchody boli v nedeľu zatvorené. "Môj osobný názor je, keďže sme si 30 rokov zvykli na to, že obchody sú otvorené, bol by som za rozumný konzervatívno-liberálny kompromis. Napríklad do 16.00 hodiny obchody zavreté a 16.01 by tí, čo nemôžu vydržať, kedy si pôjdu nakúpiť, mohli byť vo svojej predajni a nakupovať," uviedol v piatok na tlačovej konferencii v NR SR.



Takýto kompromis by bol podľa lídra OĽANO prvým krokom k tomu, aby sa Slovensko postupne dostalo k rakúskemu či nemeckému štandardu. "Ja by som išiel na to nie až tak úplne radikálne, ale postupne, aby sme sa priblížili úplne zatvoreným nedeliam," dodal.



Už niekoľko mesiacov sa presúva aj návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice z dielne OĽANO. Na základe nej by mohli ľudia za úhradu tovarov a služieb získať finančný príspevok, a to na základe registrácie pokladničného dokladu cez aplikáciu.



"Táto odmena za návštevu niektorých zariadení, v tomto prípade to mala byť pomoc reštauráciám, nemá v pléne väčšinovú podporu. Presúva sa a myslím si, že sa to nakoniec ani neprijme," priznal Matovič.



Zároveň však pripomenul, že medzitým sa už prijala iná pomoc gastro sektoru, a to zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 na 10 %. "Máme iné riešenie, ktorým reštauráciám výrazne pomáhame," dodal.