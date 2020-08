Pri záujme o kúpu čiastočne zrekonštruovaného bytu treba byť na pozore

Bratislava 6. augusta (TASR) – Pri záujme o kúpu čiastočne zrekonštruovanej nehnuteľnosti si treba zistiť, čo presne rekonštrukcia zahŕňa. Môže to byť obnova rôzneho rozsahu, od výmeny plastových okien až po bytové jadro. Terminológia v tejto oblasti totiž nie je ustálená. Pre TASR to uviedol predseda Realitnej únie (RÚ) SR a konateľ realitnej kancelárie Realitor Attila Mészáros.



„Ak predávajúci vykonal len najnutnejšie opravy, aby odstránil akútne nedostatky alebo dosiahol 'na oko' atraktívnejší dojem, je treba sa pýtať – a tvrdenia aj overovať – na všetky konkrétne vykonané opravy,“ odporúča Mészáros. Spýtať sa podľa neho treba na stav rozvodov vody, odpadu, elektrickej energie, kúrenia vrátane dokumentácie a revíznych správ.



„Mali by sme identifikovať aj svojpomocne realizované práce, ktoré často prinášajú vážne problémy pri užívaní stavby,“ dodal Mészáros. Ak predávajúci realizoval práce tesne pred predajom, odporúča vypýtať si aj dokumentáciu pre potreby reklamácie.



Mészáros vyzdvihuje aj potrebu rešpektovania nadväznosti a postupnosti prác. Je presvedčený, že ak sú v byte dosluhujúce elektrické rozvody, tie by mali byť v rámci obnovy bytového jadra a následných opráv s tým súvisiacich vymenené ako prvé. Veľa predávajúcich sa však snaží ušetriť, ponechá starší rozvod v celom byte a investuje radšej do podláh, znížených stropov, stierok, vypínačov a podobne. Časté sú aj prípady, keď predávajúci vymení len časť elektrických rozvodov v byte.



„Odporúčam zistiť si stav a čas výmeny stúpacích rozvodov vody, plynu a kanalizácie. Ide o zvislé rozvody umiestnené prevažne v bytovom jadre,“ dodáva Mészáros. Nevhodná obnova bytového jadra môže podľa neho viesť k potrebe poškodenia novovybudovaných častí pri budúcej výmene starých stúpačiek.



V prípade domov je okruh otázok podľa Mészárosa ďaleko väčší. „Kupujúci sa musí venovať každej časti domu od základov po strechu,“ zdôraznil s tým, že ak nie je odborne zdatný, mal by prenechať overenie technického stavu bytu či domu profesionálom, napríklad formou technickej inšpekcie nehnuteľnosti ako súčasti procesu nákupu nehnuteľnosti.