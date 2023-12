Pri zdaniteľných príjmoch je možné uplatniť si daňový bonus na dieťa

Bratislava 14. decembra (TASR) - Daňovníci, ktorí v minulom roku dosiahli zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania či z inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môžu uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Výška daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je 50 eur mesačne, ak dieťa dovŕšilo 18 rokov, za dieťa pod 18 rokov je bonus 140 eur mesačne. Upozornila na to Finančná správa (FS) SR.



Bonus je možné nárokovať do určitého percenta základu dane z príjmov podľa počtu vyživovaných detí. Pri jednom vyživovanom dieťati je to 20 %, pri dvoch deťoch 27 %, pri troch deťoch 34 %. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňajú obaja rodičia, možné je združiť základ dane druhej oprávnenej osoby.



"Ak napríklad otec uplatňujúci si nárok na daňový bonus nemá dostatočný základ dane na uplatnenie celého nároku, môže si pri podaní daňového priznania zvýšiť svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti, čo v tomto prípade je matka," priblížila FS.



V prípade, ak druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu len v časti roka, základ dane daňovníka, ktorý si bonus uplatňuje, sa zvýši len o pomernú časť základu dane druhej oprávnenej osoby. Vypočíta sa to podľa počtu mesiacov, na začiatku ktorých splnila druhá oprávnená osoba podmienky na uplatnenie daňového bonusu.



Uplatniť takýto postup je možné v daňovom priznaní fyzickej osoby, a to po prvýkrát za zdaňovacie obdobie 2023. Je potrebné v treťom oddiele uviesť nové údaje pre správne uplatnenie nároku na daňový bonus.



"Sú to osobné údaje druhej oprávnenej osoby, mesiace, na začiatku ktorých druhá oprávnená osoba splnila podmienky na uplatnenie daňového bonusu, výšku základu dane druhej oprávnenej osoby a prostredníctvom zaškrtávacieho poľa oznamuje, akým dokladom vie preukázať výšku základu dane druhej oprávnenej osoby," dodala FS.



Ak sa rozhodne daňovník uplatniť tento postup, musí k nemu priložiť doklad, ktorý preukazuje oprávnenosť nároku na priznanie bonusu druhou oprávnenou osobou. Môžu to byť kópie rodného listu dieťaťa vydaného v zahraničí, ak ide o vlastné dieťa druhej oprávnenej osoby, rozhodnutia príslušného orgánu, ak ide o dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, či kópia sobášneho listu s rodným listom dieťaťa vydaným v zahraničí, ak ide o dieťa druhého z manželov.