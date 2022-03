Pri zdražovaní si kontrolujte príjmy aj reálne výdavky v domácnosti

Bratislava 22. marca (TASR) - Pri zdražovaní a vyššom nápore na peňaženky je dobré si kontrolovať príjmy aj reálne výdavky v domácnosti. Podľa odborníka na osobné financie z Partners Group SK Lukáša Nemerguta je dobré si spísať všetky výdavky, aby človek videl, na čo mu odchádza najviac peňazí a zároveň bude vedieť, kde sa uskromniť.



Ďalej je podľa neho pri plánovaní úspory potrebné nakupovať len nevyhnutné potreby. "Ak potrebujete doplniť šatník pre deti, skúste si pozrieť bazárové e-shopy. Za zlomok ceny kúpite plne funkčné a takmer nenosené veci. Rovnako môžete na nenosenom oblečení zarobiť. Ak máte doma zachovalé nenosené oblečenie alebo veci po deťoch, z ktorých rýchlo vyrástli, ponúknite ho za výhodné ceny v bazárových e-shopoch," konštatoval Nemergut.



Okrem toho radí stanoviť si mesačný rozpočet a držať sa ho. "Skúste si dopredu stanoviť a vyčleniť z rodinných financií sumu, ktorú si môžete dovoliť mesačne minúť a neprekročte ju," upozornil Nemergut. Taktiež je dôležité naučiť sa ovládať emócie pri nakupovaní. Platí to pri akciách a zľavách v obchodoch s oblečením aj pri nakupovaní potravín do zásoby.



"Porovnávajte ceny. Dnes si už vďaka internetu viete veľmi ľahko porovnať, kde sú aké ceny a či svoj darček zbytočne nepreplatíte. Nenechajte sa nalákať ani na rôzne vianočné zľavy a skvelé kúpy. Držte sa svojho vianočného zoznamu," komentoval Nemergut.



V neposlednom rade je dobré vyhýbať sa úverom. "Nezadlžujte sa, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Ak sa však nedá inak, vopred si stanovte, koľko budete schopní za úver alebo pôžičku mesačne splácať. Neberte si úver pre maličkosti a na nákup potravín. Platí totiž, že čím nižšia je pôžička, tým vyšší úrok zaplatíte. Ak sa zadlžujete, robte to len pre nákup vecí, ktoré skutočne potrebujete a ktoré budete využívať dlhodobo," dodal Nemergut.