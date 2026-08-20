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Pri zelenine a ovocí informácia na obale o trvanlivosti povinná nie je
Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Na čerstvé ovocie, zeleninu a zemiaky sa uplatňuje výnimka z legislatívy, keď obchodník umiestňujúci potravinu na trh nemusí uvádzať informácie o trvanlivosti (dátume minimálnej trvanlivosti - DMT - alebo dátume spotreby). Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.
„Výnimka však neplatí na čerstvé ovocie, zeleninu, zemiaky, ktoré sú šúpané, krájané alebo inak upravené, napríklad pri zeleninových šalátoch alebo zeleninových mixoch v spotrebiteľských obaloch, u ktorých bola narušená celistvosť. Takéto výrobky bývajú aj často označené ako tzv. ready-to-eat (RTE) alebo obsahujú informácie, že sú určené na priamu spotrebu bez potreby ďalšieho triedenia a umývania. Na takomto obale musí byť uvedený dátum spotreby/DMT,“ spresnila ŠVPS. Pri celej zelenine teda informácia o trvanlivosti povinná nie je, neznamená to však, že uvedená byť nesmie.
Veterinári zdôraznili, že každá potravina uvedená na trh musí byť bezpečná a vhodná na ľudskú spotrebu. „Výnimka na označenie informácií o trvanlivosti neznamená, že zelenina v obale môže byť akákoľvek. Čerstvá zelenina musí byť zdravá, bez známok hniloby, nadmernej vlhkosti, plesne či cudzích pachov. Obchodník je povinný tovar na pultoch priebežne kontrolovať a znehodnotené kusy okamžite stiahnuť z predaja,“ vysvetlila ŠVPS.
Veterinári dodali, že ak si spotrebiteľ kúpi balenú celú neporušenú listovú zeleninu a po otvorení zistí, že je vo vnútri napríklad zaparená alebo zhnitá, má právo tovar reklamovať v mieste nákupu alebo podať podnet na webovej stránke ŠVPS.
„Výnimka však neplatí na čerstvé ovocie, zeleninu, zemiaky, ktoré sú šúpané, krájané alebo inak upravené, napríklad pri zeleninových šalátoch alebo zeleninových mixoch v spotrebiteľských obaloch, u ktorých bola narušená celistvosť. Takéto výrobky bývajú aj často označené ako tzv. ready-to-eat (RTE) alebo obsahujú informácie, že sú určené na priamu spotrebu bez potreby ďalšieho triedenia a umývania. Na takomto obale musí byť uvedený dátum spotreby/DMT,“ spresnila ŠVPS. Pri celej zelenine teda informácia o trvanlivosti povinná nie je, neznamená to však, že uvedená byť nesmie.
Veterinári zdôraznili, že každá potravina uvedená na trh musí byť bezpečná a vhodná na ľudskú spotrebu. „Výnimka na označenie informácií o trvanlivosti neznamená, že zelenina v obale môže byť akákoľvek. Čerstvá zelenina musí byť zdravá, bez známok hniloby, nadmernej vlhkosti, plesne či cudzích pachov. Obchodník je povinný tovar na pultoch priebežne kontrolovať a znehodnotené kusy okamžite stiahnuť z predaja,“ vysvetlila ŠVPS.
Veterinári dodali, že ak si spotrebiteľ kúpi balenú celú neporušenú listovú zeleninu a po otvorení zistí, že je vo vnútri napríklad zaparená alebo zhnitá, má právo tovar reklamovať v mieste nákupu alebo podať podnet na webovej stránke ŠVPS.