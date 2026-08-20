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Štvrtok 20. august 2026
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Pri zelenine a ovocí informácia na obale o trvanlivosti povinná nie je

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Na čerstvé ovocie, zeleninu a zemiaky sa uplatňuje výnimka z legislatívy, keď obchodník umiestňujúci potravinu na trh nemusí uvádzať informácie o trvanlivosti (dátume minimálnej trvanlivosti - DMT - alebo dátume spotreby). Upozornila na to Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR.

„Výnimka však neplatí na čerstvé ovocie, zeleninu, zemiaky, ktoré sú šúpané, krájané alebo inak upravené, napríklad pri zeleninových šalátoch alebo zeleninových mixoch v spotrebiteľských obaloch, u ktorých bola narušená celistvosť. Takéto výrobky bývajú aj často označené ako tzv. ready-to-eat (RTE) alebo obsahujú informácie, že sú určené na priamu spotrebu bez potreby ďalšieho triedenia a umývania. Na takomto obale musí byť uvedený dátum spotreby/DMT,“ spresnila ŠVPS. Pri celej zelenine teda informácia o trvanlivosti povinná nie je, neznamená to však, že uvedená byť nesmie.

Veterinári zdôraznili, že každá potravina uvedená na trh musí byť bezpečná a vhodná na ľudskú spotrebu. „Výnimka na označenie informácií o trvanlivosti neznamená, že zelenina v obale môže byť akákoľvek. Čerstvá zelenina musí byť zdravá, bez známok hniloby, nadmernej vlhkosti, plesne či cudzích pachov. Obchodník je povinný tovar na pultoch priebežne kontrolovať a znehodnotené kusy okamžite stiahnuť z predaja,“ vysvetlila ŠVPS.

Veterinári dodali, že ak si spotrebiteľ kúpi balenú celú neporušenú listovú zeleninu a po otvorení zistí, že je vo vnútri napríklad zaparená alebo zhnitá, má právo tovar reklamovať v mieste nákupu alebo podať podnet na webovej stránke ŠVPS.
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