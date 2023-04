Pri Zemplínskej Šírave má vyrásť ďalších 16 rekreačných chát

Vinné 11. apríla (TASR) - V rekreačnej oblasti Biela Hora pri vodnej nádrži Zemplínska Šírava má vyrásť 16 rekreačných chát. Vyplýva to zo zámeru spoločnosti C-H Projekt, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Navrhovaná činnosť sa nachádza v extraviláne obce Vinné. "Regulovaná zastavaná plocha stavebných objektov vrátane spevnených plôch v rámci navrhovanej činnosti je spolu 4668 štvorcových metrov. Podlahová plocha stavebných objektov je spolu 1920 štvorcových metrov," uviedol navrhovateľ v zámere.



Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na august tohto roka. "Je možné, že výstavba navrhovanej činnosti bude prebiehať v etapách, čo má vplyv na predpokladaný termín ukončenia výstavby. Zahájenie prevádzky navrhovanej činnosti sa predpokladá priebežne do troch mesiacov od kolaudácie jednotlivých etáp výstavby," dodáva.



Pozemok, na ktorom majú chaty pribudnúť, je z východnej strany obklopený susednými pozemkami so zástavbou rekreačných chát. Zo západnej strany sa nachádza orná pôda. Navrhovateľ pripomína, že výstavba je v súlade s územným plánom obce, keďže sú dotknuté parcely určené ako plochy rekreácie, cestovného ruchu a verejnej technickej vybavenosti.



Užívateľom novostavieb má byť investor a stavebník Štefan Cenzák. Náklady spojené s výstavbou súboru 16 chatiek s novonavrhovanou potrebnou infraštruktúrou budú predmetom obstarávania.