< sekcia Ekonomika
Pri zmene formy činnosti slobodných povolaní treba podať vyhlásenie
Povinné sociálne poistenie SZČO zaniká dňom, keď fyzická osoba prestane dosahovať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.
Autor TASR
Bratislava 9. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pripomenula odborníkom vykonávajúcim slobodné povolania, napríklad architektom, stavebným inžinierom či audítorom, pravidlá zániku a vzniku povinného sociálneho poistenia pri zmene formy ich činnosti. Upozornila, že aj v roku 2026 môže pri prechode z podnikania ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) napríklad do zamestnaneckého pomeru alebo pri vykonávaní činnosti cez vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným dôjsť k zániku povinného poistenia SZČO.
Povinné sociálne poistenie SZČO zaniká dňom, keď fyzická osoba prestane dosahovať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Poisťovňa uviedla, že hoci osoba môže mať naďalej platné oprávnenie na výkon povolania, zmena formy výkonu činnosti môže znamenať, že na účely sociálneho poistenia už nie je považovaná za SZČO, keďže príjem sa mení na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.
Na ukončenie poistenia, resp. jeho posúdenie pri návrate k činnosti ako SZČO musí poistenec podľa SP predložiť pobočke čestné vyhlásenie. V ňom uvedie dátum, od ktorého už nedosahuje príjmy ako SZČO, a dôvod zmeny. Rovnaký postup platí aj pri opätovnom začatí dosahovania príjmov podľa § 6. SP dodala, že potrebné formuláre zverejnila na svojej internetovej stránke.
Povinné sociálne poistenie SZČO zaniká dňom, keď fyzická osoba prestane dosahovať príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Poisťovňa uviedla, že hoci osoba môže mať naďalej platné oprávnenie na výkon povolania, zmena formy výkonu činnosti môže znamenať, že na účely sociálneho poistenia už nie je považovaná za SZČO, keďže príjem sa mení na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov.
Na ukončenie poistenia, resp. jeho posúdenie pri návrate k činnosti ako SZČO musí poistenec podľa SP predložiť pobočke čestné vyhlásenie. V ňom uvedie dátum, od ktorého už nedosahuje príjmy ako SZČO, a dôvod zmeny. Rovnaký postup platí aj pri opätovnom začatí dosahovania príjmov podľa § 6. SP dodala, že potrebné formuláre zverejnila na svojej internetovej stránke.