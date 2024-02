Pri zmene poskytovateľa internetu by nemalo dôjsť k jeho prerušeniu

Bratislava 7. februára (TASR) - Prekážky pri zmene podniku poskytujúceho službu internetu by mali byť od 1. júla tohto roku minimalizované. Používatelia by mali môcť bezplatne požiadať o zmenu tak, aby nedošlo k prerušeniu poskytovania tejto služby. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Účelom návrhu vyhlášky je minimalizovať prekážky pre zmenu poskytovateľa služby, zvýšiť komfort redukciou administratívnych krokov pre účastníka, minimalizovať riziko a trvanie nedostupnosti služby počas prenosu účastníkovi, ako aj zabezpečenie kontinuity poskytovania služby odovzdávajúcim podnikom v prípade neúspešného prenosu služby," uviedol úrad.



Návrh vyhlášky taktiež upravuje aj proces obnovenia poskytovania služby odovzdávajúcim podnikom, pokiaľ bude aktivácia služby prijímacím podnikom neúspešná.