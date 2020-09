Doležal: Napojenie Nitry a Bratislavy železničnou dopravou riešime

Bratislava 25. septembra (TASR) – Priame napojenie Nitry a Bratislavy železničnou dopravou je jednou z nosných priorít Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Vo svojej odpovedi v rámci štvrtkovej (24. 9.) Hodiny otázok v parlamente to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Aktuálne sa už vyhodnocuje štúdia realizovateľnosti výstavby novej trate z Nitry do Trnovca nad Váhom, ktorá by dokázala naplniť tento zámer. Samotná štúdia je predpokladom na to, aby takáto stavba mohla byť financovaná, či už z fondov Európskej únie (EÚ) alebo z verejných prostriedkov štátu," skonštatoval.



Táto trať podľa neho dokáže zásadne skrátiť cestovný čas takmer až na úroveň 45 minút. Poznamenal, že sa tak môže dosiahnuť vyšší stupeň dopravnej obsluhy územia, zvýšenie mobility cestujúcich v regionálnej diaľkovej doprave a takisto to môže významne napomôcť odľahčeniu cestnej infraštruktúry.



Po finalizácii bude štúdia predložená na posúdenie Útvaru hodnoty za peniaze ministerstva financií. "Samotná stavba bude zároveň zaradená do zoznamu prioritizácie železničných projektov, kde budú hodnotené desiatky až stovky investičných zámerov, ako zlepšiť železničnú infraštruktúru a podľa poradia a v závislosti od dostupnosti finančných zdrojov sa budú uvedené stavby postupne realizovať," priblížil Doležal.