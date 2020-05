Priame zahraničné investície do Číny vzrástli v apríli takmer o 12 %

Peking 14. mája (TASR) - Priame zahraničné investície v kontinentálnej Číne presiahli minulý mesiac 70 miliárd jüanov, čo medziročne predstavuje rast takmer o 12 %. Rast zaznamenali aj pri prepočte na doláre, a to o viac než 8 %. Údaje signalizujú, že čínska ekonomika sa postupne zotavuje z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Ako vo štvrtok informovalo čínske ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnila agentúra Sinchua, priame zahraničné investície (PZI) do kontinentálnej Číny dosiahli v apríli 70,36 miliardy jüanov (9,13 miliardy eur). Medziročne to znamená rast o 11,8 %.



Výrazný rast zaznamenali aj v prepočte na doláre. Dosiahli 10,14 miliardy USD, čo oproti aprílu minulého roka predstavuje rast o 8,6 %.



Za štvormesačné obdobie od januára do konca apríla však objem zahraničných investícií klesol. V prepočte na doláre dosiahol 41,34 miliardy USD (38,01 miliardy eur), čo oproti rovnakému obdobiu roka 2019 znamená pokles o 8,4 %. Výsledok ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá Čínu zasiahla v najväčšej miere v zimných mesiacoch.



(1 EUR = 7,7102 CNY, 1 EUR = 1,0875 USD)