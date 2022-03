Priame zahraničné investície do Číny vzrástli v prvých mesiacoch o 38%

Peking 14. marca (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) do Číny zaznamenali v prvých mesiacoch tohto roka rast o takmer 38 %. Najväčšou mierou rástli investície do high-tech sektora.



Ako uviedol server tradingeconomics, ktorý sa odvolal na údaje čínskeho ministerstva obchodu, objem priamych zahraničných investícií do Číny dosiahol za január a február tohto roka 243,7 miliardy jüanov (35 miliárd eur). V medziročnom porovnaní to znamená rast o 37,9 %. V dolárovom vyjadrení rast PZI predstavoval v prvých dvoch mesiacoch 45,2 %.



Najvýraznejšie vzrástli PZI do high-tech oblasti. Ich medziročný rast za prvé dva mesiace roka predstavoval 73,8 %. Výrazne sa zvýšili aj PZI do sektora služieb, a to o 24 %.



Čo sa týka zdroja, najviac vzrástli priame zahraničné investície zo strany krajín ležiacich na trase čínskeho projektu Nová hodvábna cesta. Ich PZI do Číny sa zvýšili o 27,8 %. Výrazne sa však zvýšili aj investície zo štátov ASEAN (Združenie národov juhovýchodnej Ázie). V tomto prípade PZI v prvých dvoch mesiacoch vzrástli medziročne o 25,5 %.



(1 EUR = 6,9633 CNY)