Priame zahraničné investície do Číny v 1. štvrťroku prudko klesli

Peking 19. apríla (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) do Číny v prvom štvrťroku 2024 medziročne klesli o 26,1 % na 301 miliárd čínskych jüanov (38,94 miliardy eur). V marci skutočne využité zahraničné investície do krajiny predstavovali 87 miliárd CNY, teda o 38 % menej ako v rovnakom mesiaci minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics, ktorý sa odvolal na v piatok zverejnené údaje čínskeho ministerstva obchodu.



V minulom roku sa rast PZI smerujúcich do Číny prudko spomalil a bol najslabší od 90. rokov minulého storočia. Vývoj zahraničných investícií jasne ukazuje ekonomické problémy, ktorým krajina čelí. Peking sa totiž snaží prilákať viac zahraničných investícií, ktoré by podporili hospodárstvo. To čelí kríze v sektore nehnuteľností a rastúcemu zadlženiu lokálnych vlád.



V prvom kvartáli čínska ekonomika rástla rýchlejšie, ako sa očakávalo. Viaceré údaje, ktoré zverejnil tento týždeň čínsky štatistický úrad, vrátane investícií do nehnuteľností, maloobchodných tržieb a priemyselnej produkcie však ukázali, že domáci dopyt je naďalej slabý a spomaľuje celkovú dynamiku hospodárstva.



(1 EUR = 7,7294 CNY)