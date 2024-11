Priame zahraničné investície do Číny klesli od začiatku roka o 30 %

Peking 16. novembra (TASR) - Čína prilákala od začiatku roka priame zahraničné investície v hodnote vyše 693 miliárd jüanov. To je takmer o 30 % menej než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Poukázali na to koncom tohto týždňa zverejnené údaje čínskeho ministerstva obchodu. Napriek výraznému poklesu je najnovší výsledok čiastočne pozitívny, keďže poukazuje na zmiernenie rozsahu poklesu investícií. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Sinchua.



Ministerstvo zverejnilo, že priame zahraničné investície (PZI) do Číny dosiahli za 10 mesiacov tohto roka 693,21 miliardy jüanov (90,63 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 29,8 %. Znamená to mierne spomalenie poklesu, keďže za deväť mesiacov roka dosiahol medziročný pokles PZI do Číny 30,4 %.



Viaceré oblasti zaznamenali pokles investícií, záujem investorov však rástol o produkciu zdravotníckych zariadení a prístrojov. Do tohto sektora sa investície zvýšili o 61,7 %. Výrazný rast zaznamenali aj investície do produkcie počítačov a kancelárskych zariadení. Do výroby v tejto oblasti sa objem investícií zvýšil medziročne o 48,8 %.



(1 EUR = 7,6492 CNY)