Priame zahraničné investície smerujúce do Srbska výrazne vzrástli

Belehrad 8. júla (TASR) - Priame zahraničné investície (PMI) smerujúce do Srbska v 1. kvartáli výrazne vzrástli. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



PMI v prvých troch mesiacoch 2024 dosiahli 1,3 miliardy eur, uviedla srbská centrálna banka. To bolo o 53,4 % viac ako v rovnakom období pred rokom. Investície smerovali najmä do stavebníctva a realitného sektora, informačných technológií a telekomunikácií, ako aj do spracovateľského sektora.



Hlavným zahraničným investorom v roku 2023 bola Čína s 1,3 miliardy eur, nasledovaná Holandskom (738 miliónov eur) a Spojeným kráľovstvom (383 miliónov eur).