Priame zahraničné investície v Číne klesli od januára o takmer 8 %
Najviac investícií smerovalo v najväčšej ázijskej ekonomike do oblasti služieb. Do tohto sektora vložili zahraniční investori viac než 506 miliárd jüanov.
Autor TASR
Peking 20. decembra (TASR) - Priame zahraničné investície v Číne dosiahli za 11 mesiacov tohto roka približne 693 miliárd jüanov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka tak klesli o takmer 8 %. V porovnaní s vývojom zahraničných investícií v Číne za 10 mesiacov roka sa však situácia zlepšila, keďže za obdobie január - október klesli investície o viac než desatinu. Vývoj do konca novembra výrazne podporil posledný z mesiacov, v ktorom sa PZI v Číne zvýšili o viac než štvrtinu. Údaje čínskeho ministerstva obchodu zverejnili agentúry Reuters a Sinchua.
Čína zaznamenala za obdobie od januára do konca novembra priame zahraničné investície v celkovom objeme 693,18 miliardy jüanov (84,06 miliardy eur), čo medziročne predstavuje pokles o 7,5 %. Za 10 mesiacov roka však pokles dosiahol 10,3 %. Situáciu za 11 mesiacov výrazne vylepšil november, za ktorý sa objem PZI v Číne zvýšil medziročne o 26,1 %.
Čo sa týka jednotlivých krajín, najvýraznejšie rástli priame investície v Číne zo strany Švajčiarska, Spojených arabských emirátov (SAE) a Británie. Objem investícií zo Švajčiarska vzrástol za 11 mesiacov medziročne o 67 %, zo strany SAE o 47,6 % a zo strany Británie o 19,3 %.
Najviac investícií smerovalo v najväčšej ázijskej ekonomike do oblasti služieb. Do tohto sektora vložili zahraniční investori viac než 506 miliárd jüanov.
(1 EUR = 8,2465 CNY)
