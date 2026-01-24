< sekcia Ekonomika
Priame zahraničné investície v Číne klesli o takmer desatinu
Autor TASR
Peking 24. januára (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) v Číne pokračovali v poklese aj minulý rok, už tretí rok po sebe, pričom oproti predchádzajúcemu roku sa znížili o takmer desatinu. Na druhej strane, v porovnaní s vývojom v roku 2024 sa tempo poklesu výrazne spomalilo, keďže v danom roku klesli investície o takmer štvrtinu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje čínskeho ministerstva obchodu.
Priame zahraničné investície v Číne dosiahli v minulom roku 747,7 miliardy jüanov (91,43 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená pokles o 9,5 %. Niektoré krajiny však, naopak, investície výrazne zvýšili. Napríklad PZI zo strany Británie vzrástli o 15,9 %, zo Spojených arabských emirátov (SAE) o 27,3 % a zo Švajčiarska až o 66,8 %.
Okrem toho, aj celkové tempo poklesu zhruba o desatinu je výrazne miernejšie než v roku 2024. V danom roku dosiahli priame zahraničné investície v Číne 826,3 miliardy jüanov, čo v porovnaní s rokom 2023 predstavovalo pokles o 24,7 %.
Čo sa týka jednotlivých oblastí, PZI sa výrazne zvýšili do služieb elektronického obchodu, kde rast dosiahol 75 %. Do zdravotníckych strojov a zariadení vzrástli o viac než 42 % a do produkcie leteckej techniky o takmer 23 %.
(1 EUR = 8,1778 CNY)
