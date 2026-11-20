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Priame zahraničné investície v čínskej ekonomike medziročne klesli
Najviac sa od začiatku roka do záveru októbra zvýšili investície prichádzajúce z Kanady, a to 105,7 %. Výrazne stúpli aj investície z Francúzska (35,1 %), Švajčiarska (23,5 %) a USA (9,6 %).
Autor TASR
Peking 20. novembra (TASR) - Priame zahraničné investície v Číne počas januára až októbra v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška klesli o 2,4 % na 606,93 miliardy jüanov (82,82 miliardy eur). Ukázali to údaje, ktoré v piatok zverejnilo čínske ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Magnetom pre zahraničných investorov však zostali čínske odvetvia moderných technológií. Objem zahraničného kapitálu v týchto sektoroch medziročne vzrástol o 31,3 % na 252,83 miliardy CNY. Podiel investícií do moderných technológií na celkových priamych zahraničných investíciách v čínskej ekonomike bol na úrovni 41,7 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšil o 10,7 percentuálneho bodu.
V rámci high-tech segmentov vzrástli investície do výroby leteckej a kozmickej techniky o 128,8 %, do služieb v oblasti komercializácie technológií o 73,3 %, do výroby počítačového a kancelárskeho vybavenia o 48,8 %, do výroby elektroniky a komunikačných zariadení o 35,7 % a do služieb v oblasti výskumu, vývoja a dizajnu o 23 %.
Najviac sa od začiatku roka do záveru októbra zvýšili investície prichádzajúce z Kanady, a to 105,7 %. Výrazne stúpli aj investície z Francúzska (35,1 %), Švajčiarska (23,5 %) a USA (9,6 %).
(1 EUR = 7,328 CNY)
Magnetom pre zahraničných investorov však zostali čínske odvetvia moderných technológií. Objem zahraničného kapitálu v týchto sektoroch medziročne vzrástol o 31,3 % na 252,83 miliardy CNY. Podiel investícií do moderných technológií na celkových priamych zahraničných investíciách v čínskej ekonomike bol na úrovni 41,7 %. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšil o 10,7 percentuálneho bodu.
V rámci high-tech segmentov vzrástli investície do výroby leteckej a kozmickej techniky o 128,8 %, do služieb v oblasti komercializácie technológií o 73,3 %, do výroby počítačového a kancelárskeho vybavenia o 48,8 %, do výroby elektroniky a komunikačných zariadení o 35,7 % a do služieb v oblasti výskumu, vývoja a dizajnu o 23 %.
Najviac sa od začiatku roka do záveru októbra zvýšili investície prichádzajúce z Kanady, a to 105,7 %. Výrazne stúpli aj investície z Francúzska (35,1 %), Švajčiarska (23,5 %) a USA (9,6 %).
(1 EUR = 7,328 CNY)