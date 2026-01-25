< sekcia Ekonomika
Priame zahraničné investície v Nemecku vzrástli vlani na dvojnásobok
Autor TASR
Berlín 25. januára (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) v Nemecku sa v minulom roku zvýšili na viac než dvojnásobok a s výnimkou pandemického roka 2020 prvýkrát prekonali objem nemeckých investícií v zahraničí za posledné dve desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá zverejnila najnovšie údaje Inštitútu nemeckého hospodárstva (IW).
Inštitút, ktorý vychádzal z údajov centrálnej banky, uviedol, že PZI v Nemecku dosiahli v minulom roku 96 miliárd eur, zatiaľ čo v roku 2024 predstavovali 43 miliárd eur. Naopak, investície Nemecka na zahraničných trhoch dosiahli vlani podľa IW 86 miliárd eur.
Expert IW na oblasť obchodu Jürgen Matthes poukázal na geopolitickú neistotu ako na hlavnú príčinu tohto vývoja. „V stále neistejšom svete je spoľahlivosť dôležitejšia než kedykoľvek predtým,“ povedal.
Podľa Matthesa nevyspytateľné kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa poškodzujú okrem obchodných partnerov aj samotné Spojené štáty. „Právna istota a predvídateľnosť sa vo svetovej konkurencii stávajú pre Nemecko ako produkčnej lokality výhodou,“ uviedol Matthes. Zároveň poukázal na atraktívnosť Nemecka aj v oblasti výskumu.
Ak sa nepočíta pandemický rok 2020, tak minulý rok bol prvým od roku 2003, v ktorom priame zahraničné investície v Nemecku prekonali objem investícií nemeckých firiem v zahraničí. Od roku 2000 investovali Nemci v zahraničí v priemere o 25 miliárd eur viac, než predstavuje objem investícií smerujúcich za toto obdobie do Nemecka.
