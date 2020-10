Zahraničné investície vo svete sa v 1.polroku prepadli o polovicu

Ženeva 27. októbra (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) klesli v 1. polroku celosvetovo takmer o polovicu a za celý rok by mal pokles dosiahnuť do 40 %. Poukázala na to v utorok zverejnená správa Konferencie Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).



Ako UNCTAD informovala, za prvých šesť mesiacov dosiahol objem priamych zahraničných investícií vo svete 399 miliárd USD (337,59 miliardy eur), čo medziročne znamená pokles o 49 %. Dôvodom je odklad investícií zo strany nadnárodných koncernov, ktoré sa v neistej situácii spôsobenej pandémiou nového koronavírusu snažia udržať si dostatočný objem hotovosti.



Ako povedal riaditeľ divízie UNCTAD pre investície a podniky James Zhan, za celý rok očakávajú pokles globálnych PZI o 30 % až 40 %. Aj v budúcom roku počítajú s poklesom, jeho tempo by sa však malo výrazne spomaliť. Organizácia očakáva, že dosiahne 5 %, maximálne 10 %.



Priemyselne rozvinuté krajiny, ktoré sa na globálnych transakciách zvyknú podieľať približne 80 %, zaznamenali najvýraznejší prepad investícií. V ich prípade dosiahol objem PZI v prvom polroku iba 98 miliárd USD, čo je úroveň naposledy evidovaná v roku 1994. Z krajín, do ktorých priame zahraničné investície smerujú najviac, najväčší pokles zaznamenali Taliansko, USA, Brazília a Austrália, dodala UNCTAD.



Iný bol trend v prípade Číny. Tá za 1. polrok zaznamenala podľa Zhanga iba mierny pokles PZI a za deväť mesiacov tohto roka dokonca evidovala medziročný rast o 2,5 %.



(1 EUR = 1,1819 USD)