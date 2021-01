Priame zahraničné investície vo svete klesli vlani o 42 %

Peking 25. januára (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) vo svete klesli v minulom roku o viac než 40 %, pod čo sa výraznou mierou podpísal prepad PZI v Spojených štátoch. Naopak, investície do Číny vlani vzrástli a ázijská krajina v tejto oblasti prvýkrát USA predstihla. Poukázala na to správa o vývoji priamych zahraničných investícií vo svete za rok 2020, ktorú zverejnila Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (UNCTAD).



Priame zahraničné investície vo svete dosiahli podľa UNCTAD v minulom roku približne 859 miliárd USD (706,53 miliardy eur). Oproti roku 2019, v ktorom dosiahli zhruba 1,5 bilióna USD, to znamená prepad približne o 42 %. Takú nízku úroveň PZI zaznamenal svet naposledy v 90. rokoch.



Prepad investícií pocítili najmä priemyselne rozvinuté krajiny. V rámci týchto štátov dosiahli PZI vlani hodnotu približne 229 miliárd USD, čo predstavuje pokles o 69 %.



Prudký pokles PZI zaznamenali Spojené štáty, ktoré boli pôvodne najväčším príjemcom priamych zahraničných investícií. Tentokrát investície do USA klesli o 49 % približne na 134 miliárd USD. V celej Severnej Amerike dosiahli priame zahraničné investície 166 miliárd USD, čo oproti roku 2019 predstavuje pokles o 46 %.



Naopak, Čína zaznamenala vlani rast PZI, vďaka čomu vytlačila USA z prvého miesta v rebríčku. Čína v minulom roku dosiahla PZI za 163 miliárd USD, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje rast o 4 %.



(1 EUR = 1,2158 USD)