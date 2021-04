Priame zahraničné investície vo svete klesli na 15-ročné minimum

Paríž 30. apríla (TASR) - Priame zahraničné investície (PZI) vo svete klesli v minulom roku na 15-ročné minimum. Navyše, Čína, ktorá ako jedna z mála veľkých ekonomík zaznamenala rast investícií, vytlačila Spojené štáty z prvej pozície. Poukázala na to v piatok zverejnená správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).



Globálne priame zahraničné investície dosiahli podľa OECD v minulom roku 846 miliárd USD (700,22 miliardy eur). V porovnaní s rokom 2019 to znamená pokles o 38 % a zároveň najnižšiu úroveň od roku 2005. Uvedená hodnota investícií predstavuje iba 1 % celosvetového hrubého domáceho produktu (HDP), čo je úroveň, ktorú svet nezaznamenal od roku 1999.



V tomto roku očakáva OECD zotavenie PZI, informovala agentúra Reuters. Prispieť by k tomu malo oživenie cezhraničných fúzií a akvizícií ku koncu minulého roka, ako aj na začiatku roka 2021.



Čína, v ktorej pandémia nového koronavírusu vypukla a ktorá s dôsledkami šírenia vírusu zápasila na začiatku minulého roka, sa dokázala rýchlo zotaviť. To sa odrazilo aj na vývoji zahraničných investícií v krajine.



Čína patrila k jedným z mála štátov, ktoré zaznamenali oproti roku 2019 rast PZI a navyše, vymenila USA na čele rebríčka najväčších adresátov priamych zahraničných investícií. Spojené štáty zápasili s dôsledkami pandémie podstatne dlhšie a veľkú časť roka bola ekonomická aktivita v mnohých oblastiach USA ochromená.