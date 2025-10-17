< sekcia Ekonomika
Priamy HDP cestovného ruchu v roku 2023 dosiahol úroveň 2,9 mld. eur
Tento pozitívny výsledok dosiahlo odvetvie v dôsledku vysokého 36-percentného medziročného nárastu priameho HDP odvetvia.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Priamy hrubý domáci produkt (HDP) cestovného ruchu (CR) v roku 2023 dosiahol úroveň 2,9 miliardy eur, čo bola historicky najvyššia hodnota výkonu odvetvia CR v celkovom výkone ekonomiky za kalendárny rok. Tento pozitívny výsledok dosiahlo odvetvie v dôsledku vysokého 36-percentného medziročného nárastu priameho HDP odvetvia CR. Aktuálna hodnota dokonca o 13 % (329 miliónov eur) prekonala doteraz zaznamenanú najvyššiu hodnotu v roku 2019. Odvetvie tak po troch rokoch stagnovania v dôsledku pandémie dokázalo vygenerovať priamy HDP v rekordnej hodnote. Vyplýva to z dát satelitného účtu cestovného ruchu za rok 2023, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Súčasne však podiel cestovného ruchu z hodnoty HDP celej ekonomiky SR dosiahol 2,43 %. Išlo o najvyšší podiel za 4 roky (2020 - 2023), ktoré ovplyvňovala pandémia. Táto hodnota stále zaostávala za piatimi rokmi pred pandémiou, kedy podiel CR na HDP krajiny bol v rozpätí 2,58 % až 2,86 %. Aktuálna bilancia bola ovplyvnená skutočnosťou, že výkon celej ekonomiky v rokoch po pandémii rástol rýchlejšie ako samotné odvetvie cestovného ruchu. CR dosiahol najvyšší podiel v ekonomike SR v roku 2019, kedy to bolo až 2,86 %.
Priama hrubá pridaná hodnota, ktorá sa viaže priamo k cestovnému ruchu, vzrástla medziročne o 41 % a dosiahla tak hodnotu 2,5 miliardy eur. V porovnaní s predpandemickým rokom 2019, kedy bola pridaná hodnota v hodnote 2,1 miliardy eur, išlo o 17-percentný nárast. Aj tento ukazovateľ dosiahol v roku 2023 najvyššiu nominálnu hodnotu v celom časovom rade od roku 2013. Podiel priamej pridanej hodnoty odvetvia CR na celkovej pridanej hodnote ekonomiky SR bol 2,24 %.
Rozhodujúce sú hodnoty medzinárodne porovnateľných charakteristických odvetví CR - ako sú ubytovacie, stravovacie služby, doprava, výkony cestovných kancelárií, ale aj služby kultúry, či športové a rekreačné služby - ktoré v roku 2023 predstavovali 1,9 miliardy eur, teda 79 % z celkového objemu. Z jednotlivých odvetví cestovného ruchu sa na tvorbe pridanej hodnoty najviac podieľali ubytovacie aj stravovacie služby a osobná doprava. Spolu tieto tri odvetvia tvorili 60 % (1,48 miliardy eur) z celej priamej hrubej pridanej hodnoty.
Odvetvia cestovného ruchu v roku 2023 vyprodukovali v súhrne hodnotu takmer 13,6 miliardy eur a prekonali tak najvyššiu doterajšiu hodnotu produkcie z roku 2022 o 2,2 miliardy eur. Išlo o pätinový nárast produkcie.
