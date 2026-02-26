< sekcia Ekonomika
Priamy predaj na Slovensku narástol o 3,4%, napriek svetovej stagnácii
Priamy predaj na Slovensku narástol o 3,4%, napriek svetovej stagnácii.
Autor OTS
Bratislava 26. februára (OTS) - Slovenský trh priameho predaja v roku 2024 potvrdil schopnosť rásť, a to i v nestálom európskom prostredí. Podľa Združenia priameho predaja (ZPP), dosiahli spoločnosti a subjekty pôsobiace v oblasti priameho predaja obrat 169,9 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,4 %. Ide o jasný signál, že priamy predaj si dokáže udržať dôveru zákazníkov aj v súčasnej digitálnej dobe
Podľa najnovších dát Svetovej federácie asociácií priameho predaja (WFDSA) patrí Slovensko medzi tie trhy, ktoré v roku 2024 dokázali narásť napriek celosvetovej stagnácii v tomto segmente.
Štatistiky ukazujú, že zatiaľ čo európsky trh v tržbách poklesol o 1,5 %, slovenský priamy predaj sa vyvíjal opačným smerom než väčšina regiónu. Spoločnostiam a subjektom pôsobiacim v oblasti priameho predaja na Slovensku sa podarilo spoločne medziročne vyrásť o 3,4 % s celkovými tržbami v hodnote 169,9 milióna eur.
„Trh priameho predaja na Slovensku je stabilizovaný, zdravý a dlhodobo odolný voči výkyvom. Ukazuje sa, že dokáže efektívne využívať online prostredie, bez toho, aby strácal to najdôležitejšie – priamy kontakt so zákazníkom a odborné poradenstvo,“ hovorí Edita Szabó, predsedníčka predstavenstva Združenia priameho predaja.
Dodáva, že osobné stretnutia, dôvera a dobré vzťahy zostávajú pre zákazníkov kľúčové, a práve preto má priamy predaj na Slovensku stabilnú budúcnosť. Združenie zároveň očakáva, že aj v tomto roku bude sektor mierne rásť, približne tempom inflácie.
Priamy predaj je vo všeobecnosti významnou príležitosťou pre ľudí, ktorí hľadajú flexibilný zdroj príjmu. V roku 2024 v ňom na Slovensku pôsobilo takmer 170-tisíc osôb, pričom majoritu, až 87 %, tvorili ženy. Posledné roky však ukázali zaujímavý trend ako vo svete, tak i na Slovensku – počet mužských priamych predajcov stále stúpa. I keď ide len o mierny nárast, podľa federácie je trvalý.
Pre väčšinu priamych predajcov ide o doplnkový príjem, ktorý je možné kombinovať s rodičovskou dovolenkou, štúdiom alebo hlavným pracovným pomerom. „Podnikanie v priamom predaji začína postupne. Ľudia zdieľajú dobrú osobnú skúsenosť s produktom a postupne sa zapájajú do systému priameho predaja. Práve autenticita odporúčania je jedným z hlavných pilierov jeho úspechu,“ vysvetľuje Edita Szabó a dodáva, že najatraktívnejšou je na priamom predaji pre predajcov flexibilita a možnosť práce vlastným tempom, ako aj minimálne vstupné náklady.
Zdroj: shutterstock
Slovenský trh dlhodobo potvrdzuje stabilnú štruktúru dopytu, ale aj premenu spotrebiteľských priorít. Zatiaľ čo najsilnejšou kategóriou zostáva kozmetika a produkty osobnej starostlivosti, ktoré tvoria 48 % tržieb, veľmi významný podiel má aj wellness segment, ktorý medziročne narastá a v roku 2024 tvoril približne 38 % obratu. Tento rastúci trend odráža trvalý záujem spotrebiteľov o zdravie, prevenciu a kvalitu života.
„Zákazníci dnes viac zvažujú hodnotu nákupu a menej podliehajú impulzom. Individuálny prístup a následná starostlivosť sú preto rozhodujúce,“ dodáva Edita Szabó, predsedníčka predstavenstva Združenia priameho predaja. Práve v tomto spočíva konkurenčná výhoda priameho predaja oproti anonymnému online prostrediu.
Priamy predaj na Slovensku funguje viac ako 30 rokov na základe etických princípov a samoregulačných pravidiel. Členské spoločnosti ZPP sa riadia etickým kódexom, ktorý garantuje ochranu spotrebiteľa, právo na odstúpenie od zmluvy a transparentné obchodné podmienky.
„Priamy predaj nie je o rýchlych predajoch ani o nátlaku. Všetci naši členovia sa riadia etickým kódexom, ktorý garantuje právo na odstúpenie od zmluvy, férové obchodné podmienky a kvalitný popredajný servis. Aj vďaka tomu si priamy predaj na Slovensku udržiava stabilnú dôveru,“ hovorí Edita Szabó zo ZPP. Najúspešnejšie spoločnosti priameho predaja kombinujú osobný prístup s digitálnymi nástrojmi, ktoré zjednodušujú administratívu, nie však samotné vzťahy.
Združenie priameho predaja (ZPP) je profesijná organizácia zastupujúca sektor priameho predaja na Slovensku a dohliadajúca na dodržiavanie etických štandardov v tomto odvetví. Jeho členmi sú spoločnosti Amway, Herbalife, Just Slovensko, Mary Kay, Nu Skin a Oriflame.
V rámci Európskej únie patrí Slovensko medzi šestnásť najväčších trhov osobného predaja z celkového počtu 27 trhov. Celkové tržby osobného predaja v EÚ dosiahli v roku 2024 podľa WFDSA (Svetová federácia asociácií priameho predaja) približne 30 miliárd eur, čo predstavuje 21,6 % podiel na celosvetovom predaji. Celosvetovo odvetvie generovalo obrat takmer 164 miliárd dolárov a zapojilo viac ako 104 miliónov ľudí.
Priamy predaj vstupuje do nasledujúceho obdobia s realistickým, no povzbudivým výhľadom. Stabilizované maloobchodné tržby, mierne oživenie trhu práce a rastúci potenciál rozvíjajúcich sa regiónov naznačujú priestor pre postupný rast, aj napriek pretrvávajúcej globálnej ekonomickej a regulačnej neistote. Budúci rozvoj odvetvia bude závisieť najmä od schopnosti pružne reagovať na demografické trendy, efektívne využívať digitálne technológie a rozvíjať spoluprácu medzi jednotlivými trhmi.
Flexibilný zdroj príjmu pre 170-tisíc Slovákov
Zdroj: shutterstock
Zákazníci hľadajú hodnotu, nie impulz
Stabilný sektor s jasnými pravidlami
Európske a celosvetové výsledky
