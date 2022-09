Priamy predaj naberá na sile

O Združení priameho predaja

Združenie priameho predaja (ZPP) bolo založené v roku 1995 a je hlavným predstaviteľom priameho predaja na Slovensku a členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA. Jeho úlohou je obhajovať záujmy svojich členských firiem, predajcov aj spotrebiteľov. Na Slovensku ZPP združuje celkom 7 členov – Amway, Herbalife Nutrition, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame a PartyLite.

Bratislava 5. septembra (OTS) - Už štatistiky z roku 2020 napovedali, že celosvetová pandémia priamy predaj neskolí. Výsledky priameho predaja za rok 2021 potvrdili, že toto odvetvie je aj naďalej na vzostupe, a to nielen vo svete a v Európe, ale i na Slovensku.Ukazujú to najnovšie výsledky, ktoré každoročne zverejňuje Svetová federácia priameho predaja WFDSA. Predstavuje to 2,9 %-ný nárast oproti roku 2020, ktorý bol pre pandémiu Covid-19 a jej obmedzenia náročný, no mimoriadne úspešný.“ hovorí o uplynulom období a zverejnených číslach generálna sekretárka Združenia priameho predaja (ZPP) Lenka Mrázová.Priamemu predaju sa darí naďalej aj vo svete. Globálne tržby z priameho predaja sa v roku 2021 vyšplhali na 186,1 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 1,5 %. V Európe dosiahol priamy predaj za rok 2021 obrat 38,4 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast oproti roku 2020 o 2,8 %.Najväčším hráčom v priamom predaji zostáva celosvetovo USA s 23 %-ným podielom trhu, o druhú priečku svetových lídrov sa v priamom predaji delia až tri krajiny, a to Čína, Kórea a Nemecko s 10 %. Päticu najúspešnejších štátov uzatvára Japonsko s 8 %. Európskymi lídrami trhu sú už spomínané Nemecko, ďalej Francúzsko, Poľsko či Španielsko.Priamy predaj oslovil ako zdroj príjmu globálne 128 miliónov ľudí, z toho 15,7 milióna Európanov.Väčšina z nich sú ženy, ktoré oceňujú flexibilitu práce a možnosť kariérneho rastu. Nie je preto prekvapením, žeTáto kategória stúpla v rebríčku popularity medziročne až o 10 %.Druhú priečku u nás obsadili wellness produkty a doplnky stravy (31 %), ktoré hrajú vo svetovom ponímaní prím. Úspešne sa na Slovensku cez priamy predaj predávajú aj výrobky pre domácnosť a tovar dlhodobej spotreby (16 %) či produkty určené na starostlivosť o domácnosť (2 %).,“ dodáva Lenka Mrázová.