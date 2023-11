Priamy predaj ovplyvňuje inflácia, napriek tomu sú tržby stabilné

O Združení priameho predaja

Združenie priameho predaja (ZPP) je hlavným predstaviteľom priameho predaja na Slovensku. Združenie bolo založené v roku 1995 a je členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA aj svetovej federácie WFDSA. ZPP združuje viac ako 200-tisíc priamych predajcov a obhajuje záujmy ich zákazníkov, ako aj svojich členských firiem - Amway, Herbalife Nutrition, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame a PartyLite.

Bratislava 15. novembra (OTS) - Priamemu predaju sa stále darí aj na Slovensku. Tržby sa za minulý rok vyšplhali na 165 miliónov eur, pričom priamym predajom sa živí alebo si prostredníctvom neho privyrába viac ako 203-tisíc nezávislých priamych predajcov.Priamy predaj v globálnom ponímaní zaznamenal vlani 1,5-percentný pokles a celkové tržby sa stabilizovali na takmer 173 miliardách dolárov. Nezávislých priamych predajcov bolo pritom vo svete takmer 115 miliónov.Medzi TOP 3 globálne trhy priameho predaja patria USA (23%), Kórea (11%), Nemecko (10%) a Čína (9%).Čo sa Európskej únie týka, celkové tržby presiahli 28,6 miliárd eur. Aj naďalej hrá v tomto regióne prvé husle Nemecko, ktoré je zároveň aj tretím najväčším trhom v priamom predaji na svete, a to s obratom vyšším ako 17 miliárd eur. Druhým najväčším hráčom v EÚ je v tejto oblasti predaja Francúzsko s tržbami vyššími ako 4 miliardy eur a európsku TOP 3 uzatvára Taliansko s 2,7 miliardovým obratom.Klesajúci trend zaznamenal aj priamy predaj na Slovensku, tržby medziročne klesli o 10,8 % na 165 miliónov eur. „,“ vysvetľuje generálna sekretárka Združenia priameho predaja (ZPP),. „,“ dodáva pani Mrázová.Výsledky ďalej ukázali, že Slováci prejavujú čoraz viac záujem o kozmetické výrobky a výrobky patriace do kategórie osobnej starostlivosti (53 % oproti 43 % v roku 2021), populárnymi zostávajú aj wellness výrobky a výživové doplnky (22%) a 19-percentný podiel majú výrobky určené pre domácnosť.Zaujímavé skutočnosti priniesol aj socioekonomický prieskum o priamom predaji, ktorý zrealizovala v tomto roku Európska asociácia priameho predaja SELDIA a spoločnosť IPSOS v 12 krajinách Európy.Aj tento prieskum potvrdzuje skutočnosť, že priamemu predaju na Slovensku sa venuje oveľa viac žien (takmer 90 %) ako mužov (takmer 10 %).“ hovorí Lenka Mrázová. „“ dodáva. Tieto skutočnosti potvrdzuje aj fakt, že 45 % predajcov označilo, že sú vo svojom podnikaní celkovo spokojní.To, že priamy predaj zostal naozaj „priamym“, a to aj v dnešnej modernej digitalizovanej dobe, zas potvrdzuje skutočnosť, že nezávislí priami predajcovia stále úplne najčastejšie využívajú ako nástroj predaja osobný kontakt so zákazníkom, (až 71 %). Keďže pokrok sa ale zastaviť nedá, druhým najčastejším spôsobom spojenia predajcov a kupujúcich je mobil (40 %), tretím moderné sociálne siete (28 %) a nezaostáva ani populárna a praktická e-mailová komunikácia (27 %). Zaujímavé je, že na Slovensku sa stále ukazuje ako veľmi účinný nástroj predaja tradičný tlačený katalóg či brožúra.“ hovorí Lenka Mrázová a zároveň dodáva, že dlhodobým a stálym motivátorom je aj naďalej možnosť privyrobiť si a zlepšiť kvalitu života seba a svojej rodiny, rovnako ako aj časová flexibilita či nezávislosť. Viac ako pätina nezávislých priamych predajcov si pochvaľuje socializáciu a stretávanie nových ľudí. V zelených číslach zostáva aj celkové hodnotenie spoločnosti, ktorú zastupujú, úroveň odbornej prípravy či podpory.