Takmer 10 miliónov Francúzov je dočasne prepustených

Paríž 20. apríla (TASR) - Približne 9,6 milióna francúzskych zamestnancov, čo je takmer polovica zo zamestnancov súkromného sektora v krajine, je dočasne prepustených alebo majú skrátený pracovný čas pre pandémiu nového koronavírusu. Informovala o tom v pondelok ministerka práce Muriel Pénicaudová.



Pénicaudová pre rozhlasovú stanicu RTL povedala, že nabáda firmy, ktoré sú dočasne zatvorené, aby sa znovu otvorili, pokiaľ budú schopné zaviesť požadované hygienické a bezpečnostné opatrenia.



Francúzsko nariadilo od polovice marca zatvoriť tzv. nepodstatné firmy, vrátane kaviarní, barov a reštaurácií.



No na rozdiel od iných krajín, nikdy neobmedzovalo aktivity priemyslu alebo iných sektorov služieb, pokiaľ dodržiavajú hygienické predpisy.



Cieľom je umožniť podnikom, ktoré dokážu zabezpečiť ochranu zamestnancov, ďalej fungovať, alebo obnoviť fungovanie, ak dodržia všetky bezpečnostné predpisy, skonštatovala Pénicaudová.



Ministerka poprela fámy, že inšpektori práce dostali inštrukcie, aby bolo zhovievavejší k zamestnávateľom, pričom dodala, že 30 firiem dostalo varovanie, aby zlepšili hygienické opatrenia v priebehu niekoľkých dní, inak budú zatvorené.



Najväčšie obavy pokiaľ ide o bezpečnosť zamestnancov vyvolali podmienky v priestoroch internetového predajcu Amazon, ktorý minulý týždeň po súdnom príkaze zastavil aktivity vo francúzskych skladoch, hoci tvrdil, že jeho bezpečnostné opatrenia sú už prijateľné.



Pénicaudová povedala, že štát dočasne prepusteným zamestnancom vypláca až 84 % ich čistého platu a toto opatrenia bude pokračovať aj po 11. máji, keď by sa podľa prezidenta Emmanuela Macrona mali obmedzenia začať pomaly uvoľňovať.



Dodala, že vláda neukončí podporu dočasne prepustených 11. mája, pretože by to spôsobilo katastrofu.