Približne každý druhý podnikateľ pociťuje vplyv konfliktu na Ukrajine

Bratislava 25. marca (TASR) - Vojenský konflikt na Ukrajine pomerne výrazne ovplyvňuje podnikanie slovenských firiem. Približne polovica podnikateľov už zaregistrovala negatívne následky ruskej vojenskej intervencie u našich východných susedov a sankcií, ktoré západ voči Rusku zaviedol. Vojenským konfliktom sú najzasiahnutejšie firmy pôsobiace v priemysle (71 %) a obchode (65 %). Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý od 4. do 15. marca realizovala medzi zástupcami podnikateľov Slovak Business Agency spolu so Združením podnikateľov Slovenska (ZPS) a Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ).



Výrazne negatívne dosahy ako priamy následok vojenského konfliktu potvrdilo 15 % respondentov, čiastočne negatívne vníma následky 34 % podnikateľov. Najčastejšie sa firmy museli vyrovnať so všeobecným poklesom dopytu po ich výrobkoch a službách (21 % respondentov), nasledujú problémy v logistike, ktoré uviedlo 13 % opýtaných. Prerušenie dodávateľských vzťahov zasiahlo 12 % podnikateľov, pozastavenie nových investičných aktivít 11 % , rovnaký podiel firiem uviedlo prerušenie už dohodnutých kontraktov a sedem percent uviedlo problémy s platobným stykom.



Z prieskumu vyplýva, že podnikatelia počas prvých troch týždňov od začatia konfliktu najviac pociťovali nedostatok informácií o tom, ako môžu legálne zamestnať ukrajinských občanov či nedostatok informácií o daňových a ďalších legislatívnych súvislostiach poskytnutia pomoci, napríklad vo forme vlastných výrobkov či služieb. Podnikateľom zároveň chýbal prehľad bánk, ktoré sú alebo budú odpojené od medzinárodného systému SWIFT a prehľad spoločností, voči ktorým boli zavedené sankcie.



"Aby sme v tomto smere vyšli podnikateľom v ústrety, naše Centrum lepšej regulácie vypracovalo informačný materiál, ktorý obsahuje ucelený prehľad všetkých doposiaľ schválených sankcií zo strany EÚ, ako aj odkazy na užitočné stránky," povedal Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov Slovak Business Agency.



Výsledky prieskumu potvrdili, že podnikatelia na Slovensku majú záujem (až 63 %) o zamestnávanie občanov Ukrajiny. Najväčší záujem prejavili stredné (90 %) a malé podniky (83 %) a zástupcovia podnikateľských subjektov pôsobiacich v sektoroch priemysel (89 %) a stavebníctvo (73 %).



"Mnohé slovenské podniky majú záujem ukrajinským občanom poskytnúť prácu. V kombinácii so zvýšeným záujmom ukrajinských obyvateľov o prácu tak vzniká predpoklad na spoluprácu, ktorá môže byť prospešná pre obe strany – ľudí v neľahkej životnej situácii i slovenskú ekonomiku," zdôraznil prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.