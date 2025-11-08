< sekcia Ekonomika
Približne polovica prvých utečencov z Ukrajiny v Nemecku pracuje
Miera zamestnanosti v tejto skupine sa z úrovne 16 %, kde sa nachádzala koncom leta 2022, do začiatku tohto leta viac ako strojnásobila, poznamenal vedúci štúdie Andreas Ette.
Wiesbaden 8. novembra (TASR) - Približne polovica utečencov v produktívnom veku, ktorí prišli do Nemecka krátko po ruskej invázii na Ukrajinu, má v súčasnosti prácu. Ukázali to výsledky novej štúdie o životnej situácii Ukrajincov v Nemecku, ktorú zverejnil tento týždeň Spolkový inštitút pre výskum populácie (BiB) vo Wiesbadene. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Medzi Ukrajincami vo veku 20 až 64 rokov, ktorí prišli medzi februárom a májom 2022, bola miera zamestnanosti začiatkom leta 2025 na úrovni 51 % - od 50 % u žien do 57 % u mužov,“ oznámil inštitút. V rámci štúdie, ktorá sa uskutočnila medzi májom a augustom, inštitút YouGov oslovil viac ako 6000 utečencov z Ukrajiny.
Miera zamestnanosti v tejto skupine sa z úrovne 16 %, kde sa nachádzala koncom leta 2022, do začiatku tohto leta viac ako strojnásobila, poznamenal vedúci štúdie Andreas Ette. Mnohí vysídlenci z Ukrajiny získali zamestnanie po úspešnom absolvovaní integračných a jazykových kurzov, dodal výskumník, pričom zdôraznil, že dobré znalosti nemeckého jazyka a sociálne kontakty sú „kľúčom k integrácii“.
