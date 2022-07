Analytik: Príchod automobilky Volvo je pre Slovensko výbornou správou

Bratislava 1. júla (TASR) - Príchod automobilky Volvo je pre Slovensko výbornou správou. Uviedol to Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne, v komentári k investícii v podobe piatej automobilky v SR, ktorú v piatok ohlásila slovenská vláda.



"Ide o veľký objem finančných prostriedkov, ktorý prinesie ekonomický rast, naštartuje investície v dodávateľských firmách, ako aj tvorbu nových pracovných miest, a to všetko najmä s ohľadom na umiestnenie novej automobilky na východe Slovenska," spresnil.



Počet vyrobených automobilov na Slovensku sa podľa neho v roku 2019 pohyboval okolo jedného milióna, produkčná kapacita sa tak zvýši približne o štvrtinu. Prvé rýchle prepočty ukazujú, že samotná investícia by mohla posunúť rast slovenského HDP o jeden percentuálny bod nahor, pričom samotný nábeh výroby by mohol taktiež priniesť percentuálny bod k rastu.



"Dosahy cez všetky kanály v ekonomike (mzdy, spotreba, produkcia a podobne) však musíme podrobiť dôslednejšej analýze, preto zverejnené čísla považujeme za rýchle odhady," poznamenal.



Hoci Slovensko týmto krokom zvýši svoju závislosť od automobilového priemyslu, je táto správa podľa neho veľmi pozitívna najmä z dvoch dôvodov. Prvým z nich je, že fabrika bude umiestnená na východe Slovenska. To prinesie ekonomický rast a pracovné miesta do regiónu, ale najmä pomôže najmenej rozvinutým okresom, ktoré sú často práve v tejto časti Slovenska. Nejde pritom iba o priame pracovné miesta v závode, ale aj u množstva dodávateľov, s ktorými sa automobilový priemysel spája.



Doterajšie skúsenosti a výskumy podľa analytika ukazujú, že jedno pracovné miesto v automobilke vytvorilo na Slovensku ďalších 6 pracovných miest, čo by v tomto prípade prinieslo 15.000 až 20.000 nových pozícií. Hoci umiestnenie automobilky blízko maďarských hraníc spolu s dobrým dopravným spojením môže časť pracovných miest preniesť aj za hranice či môžu byť pokryté už existujúcimi kapacitami bez potreby rozširovania počtu zamestnancov.



Dodal, že druhým dôvodom je zameranie automobilky na elektromobily, ktoré sa považujú za budúcnosť dopravy, a najmä v kontexte európskych snáh o ekologickú udržateľnosť prinášajú slovenskému automobilovému sektoru aj dlhodobejšiu perspektívu.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v piatok informovalo, že švédska automobilka Volvo Cars postaví pri Košiciach závod na výrobu elektromobilov za 1,2 miliardy eur. Výberom Slovenska ako lokality na svoj nový výrobný závod Volvo vytvára európsky výrobný trojuholník, ktorý zahŕňa závody v Gente (Belgicko) v západnej Európe a v Torslande (Švédsko) v severnej Európe.



Volvo Cars má ambíciu posunúť sa v polovici tohto desaťročia k úrovni 1,2 milióna predaných automobilov ročne. Štart výstavby košického závodu je plánovaný na rok 2023 s inštaláciami zariadení a výrobných liniek v priebehu roku 2024. Sériová výroba ďalšej generácie čisto elektrických automobilov Volvo Cars je plánovaná na rok 2026.