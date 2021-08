Spracovatelia dreva sa obávajú príchodu investora do Rimavskej Soboty

Zvolen/Rimavská Sobota 11. augusta (TASR) – Informáciu o investícii bavorskej drevospracujúcej spoločnosti Ziegler Group v novobudovanom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote prijali slovenskí spracovatelia dreva so znepokojením a nesúhlasom. Podľa Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR hrozí malým a stredným pílam v rimavskosobotskom regióne v silnej konkurencii zahraničného investora pri aktuálnom nedostatku dreva zánik. TASR o tom informoval Peter Zemaník, generálny sekretár ZSD SR.



Ihličnaté piliarske kapacity na Slovensku dokážu aktuálne spracovať vyše troch miliónov kubických metrov piliarskej hmoty. Investor z Bavorska plánuje v Rimavskej Sobote spracovávať ročne milión kubických metrov dreva, vytvoriť chce pritom 430 pracovných miest. Podľa ZSD SR však hrozí, že región v konečnom dôsledku o viac pracovných pozícii príde. Malé a stredné píly totiž môžu v konkurencii veľkého spracovávateľa schopného preplatiť všetky ceny zaniknúť. V ohrození sa môže ocitnúť i spoločnosť PRP v okrese Lučenec, ktorá aktuálne investuje 20 miliónov eur do kapacity na finalizáciu reziva do stavebného dreva na výstavbu drevostavieb.



„Disponibilného dreva je na Slovensku aj pre zníženú ťažbu a predovšetkým obrovský dopyt čoraz menej a preto je potrebné vyťaženú guľatinu efektívne a transparentne rozdeliť tak, aby boli uspokojení tí najväčší i tí najmenší spracovatelia,“ uviedol predseda drevárskej sekcie ZSD SR Milan Benco. Ako dodal, krehká rovnováha medzi dodávateľským a spracovateľským reťazcom sa na Slovensku vytvárala desaťročia. Podľa spracovateľov dreva je preto potrebné investovať do zvyšovania finalizácie produktov z reziva, a nie do zvyšovania kapacity na spracovanie guľatiny.



Predstavitelia ZSD SR sa v utorok (10. 8.) pre svoje obavy stretli i ministrom hospodárstva SR Richardom Sulíkom (SaS). Ten mal spracovateľov dreva uistiť, že v podpísanom memorande so spoločnosťou Ziegler Group, ktorá chce v Rimavskej Sobote investovať približne 255 miliónov eur, nie je žiadna zmienka o štátnej záruke dodávok dreva alebo investičnej pomoci od štátu.



ZSD SR je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov v drevospracujúcom priemysle a príbuzných odvetviach. Zväz v roku 1997 založilo 16 spoločností, momentálne združuje viac ako 100 firiem, ktoré zamestnávajú vyše 3700 zamestnancov.