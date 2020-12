Príčinou výbuchu mohol byť podľa plynárov neoprávnený odber plynu

Bratislava 2. decembra (TASR) - Možnou príčinou výbuchu rodinného domu v Bratislave, pri ktorom sa v sobotu (28. 11.) zranila jedna žena, mohol byť neodborný zásah do plynovej prípojky so zámerom odoberať plyn načierno. Uviedol to hovorca podniku SPP - distribúcia Milan Vanga.



V interiéri rodinného domu a garáže boli po výbuchu podľa Vangu nájdené nelegálne plynové vedenia, ktoré viedli nielen mimo meradla spotreby, ale aj mimo hlavného uzáveru plynu. "V prípade akejkoľvek poruchy na plynovom zariadení by tak nebolo možné okamžite uzatvoriť prívod plynu. Vedenia boli navyše zostrojené z vodovodných hadíc a ventilov, čo predstavuje extrémne riziko úniku plynu," uviedol Vanga.



Plynári upozornili, že neodborná manipulácia, a s tým spojený únik plynu, môže predstavovať ohrozenie života nielen pre odberateľa, ktorý sa týmto spôsobom úmyselne dopúšťa krádeže, ale aj pre jeho susedov i náhodných okoloidúcich. Páchatelia v tomto prípade čelia aj trestnému oznámeniu za všeobecné ohrozenie. V závislosti od závažnosti trestného činu a veľkosti škody páchateľom hrozí trest odňatia slobody od jedného do 12 rokov.



SPP - distribúcia vykonáva plánované pravidelné i náhodné kontroly odberných miest, ktoré sú zamerané nielen na odhaľovanie neoprávneného odberu, ale aj na kontrolu technického stavu odberného miesta. Odhalení páchatelia sú povinní nahradiť distribučnej spoločnosti nielen hodnotu neoprávnene odobratého plynu, ale aj všetky náklady spojené s odhalením a odstránením neoprávneného odberu.