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Prídavky na dieťa sú za vysokoškolákov len do termínu štátnej skúšky
Po zložení štátnej skúšky prestáva byť vysokoškolák študentom.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Po zložení štátnej skúšky prestáva byť vysokoškolák študentom a jeho rodičom sa skončí nárok na poberanie prídavku na dieťa. Iná je situácia pri ukončení povinnej školskej dochádzky alebo pri skončení strednej školy. V týchto prípadoch zanikne jeho štatút nezaopatreného dieťaťa a s ním aj nárok na prídavok na dieťa 31. augusta, pripomenulo v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí rodičovi poslednýkrát prídavok na dieťa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom jeho dieťa úspešne zložilo štátnu skúšku. Posledný prídavok na dieťa je vyplatený v plnej výške,“ priblížilo ÚPSVaR. Pokiaľ dieťa pokračuje v štúdiu na druhom stupni vysokej školy, nárok na prídavok na dieťa vzniká zápisom a obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa sa považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.
Podmienkou je, aby bol zápis vykonaný najneskôr v októbri toho istého roka. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí prídavok na dieťa za toto obdobie a mladý človek má aj počas neho štatút nezaopatreného dieťaťa. Nárok na prídavok je zároveň obmedzený vekom 25 rokov dieťaťa.
Pri plynulom prechode zo strednej školy na denné vysokoškolské štúdium sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny informované Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o nástupe na vysokú školu v rámci Slovenskej republiky, a to spravidla v priebehu októbra až novembra v roku nástupu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v takomto prípade automaticky pokračujú vo výplate prídavku. V prípade pokračovania v štúdiu na vysokej škole s väčším časovým odstupom po ukončení stredoškolského vzdelania je potrebné, aby si rodič uplatnil nárok na rodičovský príspevok podaním novej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prídavok na dieťa je určený na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností dieťaťa. Je to sociálna dávka, ktorá má najväčší počet poberateľov spomedzi dávok poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. V máji bol príspevok poskytnutý 662.838 poberateľom v celkovej sume 67,6 milióna eur. Prídavok na dieťa sa vypláca jeden mesiac pozadu, aktuálne vo výške 60 eur na jedno nezaopatrené dieťa.
„Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí rodičovi poslednýkrát prídavok na dieťa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom jeho dieťa úspešne zložilo štátnu skúšku. Posledný prídavok na dieťa je vyplatený v plnej výške,“ priblížilo ÚPSVaR. Pokiaľ dieťa pokračuje v štúdiu na druhom stupni vysokej školy, nárok na prídavok na dieťa vzniká zápisom a obdobie po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa sa považuje za sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie.
Podmienkou je, aby bol zápis vykonaný najneskôr v októbri toho istého roka. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny doplatí prídavok na dieťa za toto obdobie a mladý človek má aj počas neho štatút nezaopatreného dieťaťa. Nárok na prídavok je zároveň obmedzený vekom 25 rokov dieťaťa.
Pri plynulom prechode zo strednej školy na denné vysokoškolské štúdium sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny informované Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o nástupe na vysokú školu v rámci Slovenskej republiky, a to spravidla v priebehu októbra až novembra v roku nástupu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v takomto prípade automaticky pokračujú vo výplate prídavku. V prípade pokračovania v štúdiu na vysokej škole s väčším časovým odstupom po ukončení stredoškolského vzdelania je potrebné, aby si rodič uplatnil nárok na rodičovský príspevok podaním novej žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
Prídavok na dieťa je určený na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností dieťaťa. Je to sociálna dávka, ktorá má najväčší počet poberateľov spomedzi dávok poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. V máji bol príspevok poskytnutý 662.838 poberateľom v celkovej sume 67,6 milióna eur. Prídavok na dieťa sa vypláca jeden mesiac pozadu, aktuálne vo výške 60 eur na jedno nezaopatrené dieťa.