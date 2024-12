Prídavky pre jednorodičov by sa mali zvýšiť, navrhuje M.Bajo Holečková

Bratislava 4. decembra (TASR) - Jednorodičovské domácnosti sú na Slovensku najviac ohrozené chudobou. Pomohlo by im preto napríklad zvýšenie prídavkov na deti o 50 % na 90 eur mesačne. Navrhuje to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR Martina Bajo Holečková v novele zákona o prídavku na dieťa, o ktorej by mal rokovať parlament na aktuálnej schôdzi.



"Na Slovensku žije v jednorodičovských domácnostiach 860.000 ľudí a podľa Štatistického úradu sú práve jednorodičovské domácnosti najviac ohrozené chudobou. V týchto domácnostiach žije drvivá väčšina matiek s malými deťmi a takmer polovici z nich ostáva denne na prežitie 5,50 eura," vyčíslila poslankyňa v stredu na tlačovej konferencii v parlamente.



Súčasná vlády podľa nej za viac ako jeden rok svojho pôsobenia pre jednorodičovské domácnosti neurobila nič a žiadna pomoc sa v blízkej budúcnosti ani neplánuje. "Naopak, zvýšila im dane, okresala daňový bonus na dieťa a celkovo im zhoršila život. To, čo budúci rok čaká tieto domácnosti, je naozaj to, že budú ešte viac ohrozené chudobou," vyhlásila Bajo Holečková.



Práve preto prišla s vlastným návrhom pomoci, teda zvýšením prídavku na dieťa v jednorodičovskej domácnosti. "Možno si niekto povie, čo to je tých 30 eur mesačne, že to je zanedbateľná suma. Ale keď niekto žije denne z 5,50 eura, tak aj tých 30 eur mu mesačne pomôže," zdôraznila poslankyňa. Zároveň vyzvala všetky politické strany a poslancov v parlamente, aby jej návrh podporili a pomohli tak tým, ktorí to potrebujú.