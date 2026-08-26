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Prídavok na dieťa sa má vyplácať až do 26 rokov
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona navrhuje rezort na 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prídavok na dieťa by sa mal po novom vyplácať až do 26 rokov veku. Jeho poskytovanie však bude pre deti pracovníkov z tretích krajín podmienené trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Zároveň by sa mali sprísniť postihy za zanedbávanie školskej dochádzky a výchovných povinností, pričom pri opakovanom porušovaní pravidiel bude možné výplatu prídavkov dočasne pozastaviť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o prídavku na dieťa, ktorú v stredu schválila vláda.
„Hlavným cieľom návrhu zákona je posilniť ochranu práva dieťaťa na vzdelanie, zvýšiť zodpovednosť rodičov a zákonných zástupcov za riadne plnenie rodičovských povinností a zabezpečiť účelné a adresné využívanie sociálnych dávok poskytovaných štátom na podporu starostlivosti o nezaopatrené dieťa,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Po novom budú môcť úrady určiť osobitného príjemcu prídavku na dieťa aj pri spáchaní priestupkov spojených s výchovou a vzdelávaním podľa zákona o školskej správe, čo je aj neplnenie povinnej školskej dochádzky. Ak rodina povinnosti opakovane porušuje aj tri mesiace po pridelení osobitného príjemcu, štát výplatu prídavku dočasne pozastaví.
Návrh zákona podľa ministerstva nevylučuje samotný nárok na prídavok na dieťa, ale len nárok na jeho výplatu počas obdobia trvania zákonom ustanovených skutočností. „Po odpadnutí dôvodov, pre ktoré sa táto štátna sociálna dávka nevyplácala, sa jej výplata obnoví bez potreby opätovného posudzovania nároku, ak nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre jej poskytovanie. Návrh zákona zároveň obsahuje ochranný mechanizmus pre prípady, ak sa následne preukáže, že oprávnená osoba sa priestupku nedopustila,“ spresnil rezort práce.
Ministerstvo sprísňuje aj podmienky náhradnej starostlivosti. Navrhlo povinné kontroly dieťaťa v náhradnej rodine najmenej raz za pol roka. V prípade začínajúcej náhradnej starostlivosti, alebo ak dieťa žije v rovnakej domácnosti ako rodič, má byť frekvencia návštev najmenej raz za tri mesiace.
Spresňujú sa podmienky vzniku nároku na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Nárok na tento príspevok vzniká tomu istému dieťaťu len raz, čím sa predchádza jeho opakovanému poskytovaniu pri opakovanom zverení do náhradnej starostlivosti. Zároveň novela ustanovuje výnimku pre prípady, ak bolo dieťa po predchádzajúcom zverení do ktorejkoľvek formy náhradnej starostlivosti následne zverené do pestúnskej starostlivosti. V takom prípade sa umožňuje vznik nároku na jednorazový príspevok aj opakovane.
Pre získanie prídavku na dieťa pre cudzincov z tretích krajín bude musieť dieťa mať na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt. Štát vďaka tomu dokáže lepšie preverovať, či sú podmienky na vyplácanie dávky naozaj splnené, čo zároveň zefektívni fungovanie úradov.
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona navrhuje rezort na 1. januára 2027.
„Hlavným cieľom návrhu zákona je posilniť ochranu práva dieťaťa na vzdelanie, zvýšiť zodpovednosť rodičov a zákonných zástupcov za riadne plnenie rodičovských povinností a zabezpečiť účelné a adresné využívanie sociálnych dávok poskytovaných štátom na podporu starostlivosti o nezaopatrené dieťa,“ priblížilo v dôvodovej správe Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.
Po novom budú môcť úrady určiť osobitného príjemcu prídavku na dieťa aj pri spáchaní priestupkov spojených s výchovou a vzdelávaním podľa zákona o školskej správe, čo je aj neplnenie povinnej školskej dochádzky. Ak rodina povinnosti opakovane porušuje aj tri mesiace po pridelení osobitného príjemcu, štát výplatu prídavku dočasne pozastaví.
Návrh zákona podľa ministerstva nevylučuje samotný nárok na prídavok na dieťa, ale len nárok na jeho výplatu počas obdobia trvania zákonom ustanovených skutočností. „Po odpadnutí dôvodov, pre ktoré sa táto štátna sociálna dávka nevyplácala, sa jej výplata obnoví bez potreby opätovného posudzovania nároku, ak nedošlo k zmene skutočností rozhodujúcich pre jej poskytovanie. Návrh zákona zároveň obsahuje ochranný mechanizmus pre prípady, ak sa následne preukáže, že oprávnená osoba sa priestupku nedopustila,“ spresnil rezort práce.
Ministerstvo sprísňuje aj podmienky náhradnej starostlivosti. Navrhlo povinné kontroly dieťaťa v náhradnej rodine najmenej raz za pol roka. V prípade začínajúcej náhradnej starostlivosti, alebo ak dieťa žije v rovnakej domácnosti ako rodič, má byť frekvencia návštev najmenej raz za tri mesiace.
Spresňujú sa podmienky vzniku nároku na jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti. Nárok na tento príspevok vzniká tomu istému dieťaťu len raz, čím sa predchádza jeho opakovanému poskytovaniu pri opakovanom zverení do náhradnej starostlivosti. Zároveň novela ustanovuje výnimku pre prípady, ak bolo dieťa po predchádzajúcom zverení do ktorejkoľvek formy náhradnej starostlivosti následne zverené do pestúnskej starostlivosti. V takom prípade sa umožňuje vznik nároku na jednorazový príspevok aj opakovane.
Pre získanie prídavku na dieťa pre cudzincov z tretích krajín bude musieť dieťa mať na Slovensku trvalý alebo prechodný pobyt. Štát vďaka tomu dokáže lepšie preverovať, či sú podmienky na vyplácanie dávky naozaj splnené, čo zároveň zefektívni fungovanie úradov.
Nadobudnutie účinnosti návrhu zákona navrhuje rezort na 1. januára 2027.