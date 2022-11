Bratislava 24. novembra (TASR) - Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorá o tom hovorí.



Zvýšenie sumy prídavku na dieťa sa pôvodne navrhovalo na 50 eur. Na základe pozmeňujúceho návrhu jednej z predkladateliek novely zákona Petry Krištúfkovej (Sme rodina) však jeho suma bude 60 eur. Navrhla to v nadväznosti na posun účinnosti príspevku na financovanie voľnočasových aktivít dieťaťa. Zároveň skonštatovala, že sa touto novelou zákona zachráni vyplácanie príspevku na začiatku školského roka.



Súčasne sa úplne zruší obmedzenie príjmu dieťaťa zvereného do náhradnej starostlivosti. Poslankyňa poukázala na to, že v súčasnosti si takéto dieťa môže počas 12 kalendárnych mesiacov kumulatívne zarobiť maximálne trojnásobok sumy životného minima. Príjmy zo zárobkovej činnosti nad túto sumu sa pritom dieťaťu započítajú do príjmu a o sumu týchto príjmov v jednotlivých mesiacoch je dieťaťu krátený opakovaný príspevok.