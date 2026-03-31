Priemerná cena benzínu v USA stúpla nad 4 doláre za galón
Podľa údajov americkej motoristickej asociácie AAA priemerná cena v utorok dosiahla 4,02 USD, čo je o viac ako jeden USD oproti cene pred začiatkom vojny.
Autor TASR
New York 31. marca (TASR) - Priemerná cena benzínu v USA v utorok prvýkrát od roku 2022 prekročila hranicu 4 USD (3,48 eura) za galón (3,785 litra), keďže vojna v Iráne spôsobila celosvetový rast cien pohonných látok. Podľa údajov americkej motoristickej asociácie AAA priemerná cena v utorok dosiahla 4,02 USD, čo je o viac ako jeden USD oproti cene pred začiatkom vojny. Naposledy americkí vodiči na čerpacích staniciach toľko platili pred takmer štyrmi rokmi po tom, ako Rusko odštartovalo inváziu na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Od začiatku vojny v Iráne cena ropy, ktorá je hlavnou zložkou benzínu, prudko vzrástla. Konflikt totiž vážne narušil dodávateľský reťazec a obmedzil dodávky od hlavných producentov ropy na celom Blízkom východe.
Priemerná cena nafty v USA je podľa AAA teraz 5,45 USD za galón. Pred začiatkom vojny v Iráne bola na úrovni približne 3,76 USD za galón. Ak sa vojna bude naťahovať, je možné, že ceny by mohli ešte viac stúpnuť. Väčšina tankerovej dopravy cez kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý sa zvyčajne prepravuje zhruba pätina svetovej ropy, totiž zostáva zastavená.
(1 EUR = 1,1484 USD)
Od začiatku vojny v Iráne cena ropy, ktorá je hlavnou zložkou benzínu, prudko vzrástla. Konflikt totiž vážne narušil dodávateľský reťazec a obmedzil dodávky od hlavných producentov ropy na celom Blízkom východe.
Priemerná cena nafty v USA je podľa AAA teraz 5,45 USD za galón. Pred začiatkom vojny v Iráne bola na úrovni približne 3,76 USD za galón. Ak sa vojna bude naťahovať, je možné, že ceny by mohli ešte viac stúpnuť. Väčšina tankerovej dopravy cez kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý sa zvyčajne prepravuje zhruba pätina svetovej ropy, totiž zostáva zastavená.
(1 EUR = 1,1484 USD)