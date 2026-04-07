Priemerná cena nafty v Nemecku prvýkrát prekročila 2,50 eura/liter
Autor TASR
Berlín 7. apríla (TASR) - Priemerná cena nafty na nemeckých čerpacích staniciach zlomila v utorok nový rekord, keď prvýkrát v histórii prekročila hranicu 2,50 eura za liter. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na údaje Zväzu nemeckých motoristov ADAC.
Po útoku USA a Izraela na Irán 28. februára a následnom uzatvorení Hormuzského prielivu, kritickej trasy na dodávky surovín, sa výrazne zvýšili ceny ropy. To sa odrazilo na raste cien pohonných látok, pričom v Nemecku čerpacie stanice zvyšovali ceny niekoľkokrát denne. Nemecká vláda preto koncom marca rozhodla, že od 1. apríla sa ceny na čerpacích staniciach môžu zvyšovať iba raz za deň.
To sa aj deje a čerpacie stanice vždy napoludnie ceny zdvihnú. Zatiaľ čo v pondelok (6. 4.) vzrástla cena nafty v Nemecku v priemere na 2,487 eura za liter, v utorok dosiahla 2,502 eura/liter. V porovnaní s cenou z 31. marca sa cena nafty v Nemecku zvýšila doteraz o takmer 70 centov na liter.
Neustále zvyšovanie cien na čerpacích staniciach však vyvoláva otázky, či je vládne riešenie dobré. Sepp Müller, predseda parlamentnej frakcie CDU/CSU, ostro skritizoval zvyšovanie cien, výrobcov pohonných látok obvinil z bezohľadného zneužívania situácie na trhu a vyzval protimonopolný úrad, aby zasiahol.
Zároveň vyzval na prijatie opatrení na pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. „Nie je potrebné kompenzovať každého motoristu. Nemusíme zmierňovať súčasnú záťaž členovi parlamentu či majiteľovi Porsche. Pomoc by mala smerovať výlučne tým, ktorí ju skutočne potrebujú,“ povedal Müller.
