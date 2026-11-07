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Priemerná cena ojazdených áut za deväť mesiacov vzrástla na 12.300 eur
Priemerný čas predaja sa skrátil na 55 dní z minuloročných 58 dní. Napriek vyššej cene než vlani zostávali autá v ponuke kratšie.
Autor TASR
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Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenský trh s ojazdenými vozidlami sa za trištvrte roka 2026 niesol v znamení mladších áut s nižším nájazdom. Priemerná cena dosiahla 12.300 eur, čo bolo o 700 eur viac než pred rokom. Oproti prvému polroku klesla o 100 eur a súčasne sa autá predávali rýchlejšie. Medziročné zdraženie sprevádzalo mierne cenové uvoľnenie v priebehu tohto roka, informovala spoločnosť Cebia.
Priemerný čas predaja sa skrátil na 55 dní z minuloročných 58 dní. Napriek vyššej cene než vlani zostávali autá v ponuke kratšie. „Vyššiu medziročnú cenu sprevádzalo mierne omladenie predávaných vozidiel. Ich priemerný vek klesol z 9,91 na 9,72 roka, teda o viac ako dva mesiace. Zároveň sa priemerný stav tachometra znížil zo 154.000 na približne 147.000 kilometrov. Predávali sa tak mladšie autá s nižším nájazdom, hoci najväčšou skupinou zostali vozidlá so 100.001 až s 200.000 kilometrami, ktoré tvorili 43 percent ponuky,“ priblížila riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Barbora Minksová.
Menila sa aj skladba ponuky podľa pohonu. Podiel dieselu klesol z 56,02 na 51,15 percenta, podiel benzínových vozidiel vzrástol z 37,18 na 40,25 percenta. Rozdiel medzi oboma pohonmi sa zúžil z 18,84 na 10,90 percentuálneho bodu. Ústup podielu dieselu sprevádzal aj rast elektrifikovaných pohonov. Hybridné vozidlá vrátane plug-in hybridov tvorili 4,18 percenta a čisto elektrické autá 3,09 percenta. Ich spoločný podiel sa medziročne zvýšil z 5,59 na 7,27 percenta.
Ponuku zároveň doplnilo 43.530 individuálne dovezených vozidiel, čo bolo medziročne o 0,99 percenta viac. V dovozoch dominovali Škoda a Volkswagen s podielmi 21,67 a 21,38 percenta. Ich modely obsadili prvých päť miest najpredávanejších áut.
„Najpredávanejším modelom zostala Škoda Octavia s podielom 6,71 percenta nasledovaná modelmi Škoda Superb (3,06 percenta) a Volkswagen Golf (2,93 percenta). Desať najpredávanejších modelov spolu tvorilo 26,11 percenta oproti minuloročným 24,95 percenta. Ich podiel vzrástol o 1,16 percentuálneho bodu a predaj sa viac sústredil na najžiadanejšie modely,“ pokračovala Minksová.
Biela farba vozidiel si udržala prvé miesto s podielom 24,80 percenta, na druhé miesto sa dostala sivá s 20,70 percenta pred čiernou s 18,40 percenta. Mierne sa zvýšil podiel vozidiel, pri ktorých predajcovia uvádzali, že sú po prvom majiteľovi - na 32,16 percenta.
„V skutočnosti je pri polovici týchto áut informácia o prvom majiteľovi nepravdivá a jej cieľom je vozidlo len zatraktívniť, odradiť kupujúcich od preverenia jeho histórie a mierne zvýšiť jeho cenu o tri až päť percent,“ dodala Minksová.
Priemerný čas predaja sa skrátil na 55 dní z minuloročných 58 dní. Napriek vyššej cene než vlani zostávali autá v ponuke kratšie. „Vyššiu medziročnú cenu sprevádzalo mierne omladenie predávaných vozidiel. Ich priemerný vek klesol z 9,91 na 9,72 roka, teda o viac ako dva mesiace. Zároveň sa priemerný stav tachometra znížil zo 154.000 na približne 147.000 kilometrov. Predávali sa tak mladšie autá s nižším nájazdom, hoci najväčšou skupinou zostali vozidlá so 100.001 až s 200.000 kilometrami, ktoré tvorili 43 percent ponuky,“ priblížila riaditeľka marketingu a komunikácie spoločnosti Barbora Minksová.
Menila sa aj skladba ponuky podľa pohonu. Podiel dieselu klesol z 56,02 na 51,15 percenta, podiel benzínových vozidiel vzrástol z 37,18 na 40,25 percenta. Rozdiel medzi oboma pohonmi sa zúžil z 18,84 na 10,90 percentuálneho bodu. Ústup podielu dieselu sprevádzal aj rast elektrifikovaných pohonov. Hybridné vozidlá vrátane plug-in hybridov tvorili 4,18 percenta a čisto elektrické autá 3,09 percenta. Ich spoločný podiel sa medziročne zvýšil z 5,59 na 7,27 percenta.
Ponuku zároveň doplnilo 43.530 individuálne dovezených vozidiel, čo bolo medziročne o 0,99 percenta viac. V dovozoch dominovali Škoda a Volkswagen s podielmi 21,67 a 21,38 percenta. Ich modely obsadili prvých päť miest najpredávanejších áut.
„Najpredávanejším modelom zostala Škoda Octavia s podielom 6,71 percenta nasledovaná modelmi Škoda Superb (3,06 percenta) a Volkswagen Golf (2,93 percenta). Desať najpredávanejších modelov spolu tvorilo 26,11 percenta oproti minuloročným 24,95 percenta. Ich podiel vzrástol o 1,16 percentuálneho bodu a predaj sa viac sústredil na najžiadanejšie modely,“ pokračovala Minksová.
Biela farba vozidiel si udržala prvé miesto s podielom 24,80 percenta, na druhé miesto sa dostala sivá s 20,70 percenta pred čiernou s 18,40 percenta. Mierne sa zvýšil podiel vozidiel, pri ktorých predajcovia uvádzali, že sú po prvom majiteľovi - na 32,16 percenta.
„V skutočnosti je pri polovici týchto áut informácia o prvom majiteľovi nepravdivá a jej cieľom je vozidlo len zatraktívniť, odradiť kupujúcich od preverenia jeho histórie a mierne zvýšiť jeho cenu o tri až päť percent,“ dodala Minksová.