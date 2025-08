Priemerná cena plynu v Európe v júli medziročne vzrástla

Moskva 1. augusta (TASR) - Priemerná cena plynu v Európe v júli 2025 medzimesačne klesla o 7 % na približne 410 USD (358,20 eura) za 1000 metrov kubických (m3). V medziročnom porovnaní ale vzrástla takmer o 12 %. Vyplýva to z údajov o kontraktoch na plyn na londýnskej burze ICE a výpočtov agentúry TASS, od ktorej správu prevzala TASR.



Cena plynu v Európe začala minulú jeseň rásť a v prvej polovici roka 2025 dosiahla 464 USD za 1000 m3. Celkovo sú ceny toto leto o 13 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v dôsledku vyššieho dopytu po plyne na naplnenie zásobníkov na zimu.



Kontrakty na plyn sa 30. júna predávali za približne 401 USD za 1000 m3, zatiaľ čo 31. júla uzavreli obchodovanie pri cene 415 USD, čo bolo o 3,5 % viac ako na konci predchádzajúceho mesiaca. Priemerná cena za 1000 m3 plynu v Európe dosiahla v júli 410 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 12 %.



Cena plynu je vyššia ako v minulom roku v dôsledku väčšieho dopytu po palivách v Európe. Toto leto budú krajiny v regióne potrebovať viac plynu na naplnenie zásobníkov a pre obmedzené uvádzanie nových kapacít na trh budú musieť súťažiť o skvapalnený zemný plyn (LNG) s Áziou, kde dopyt po palivách tiež rastie.



Fórum krajín vyvážajúcich plyn (GECF) predpovedalo, že letné burzové ceny plynu budú vyššie ako v zime, čo podkopáva ekonomickú efektívnosť čerpania plynu do podzemných zásobníkov plynu. V tejto súvislosti by mal dovoz LNG do Európy tento rok prekonať rekord.



Tempo čerpania plynu do podzemných zásobníkov v Európe sa v júli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo, hoci zostáva na trojročnom maxime. Pri zachovaní súčasného tempa by Európska únia (EÚ) mohla do konca septembra naplniť svoje zásobníky na 90 %. Podľa nových požiadaviek Európskej komisie musia krajiny EÚ zabezpečiť, aby boli ich zásobníky naplnené plynom na 90 % od 1. októbra do 1. novembra každého roka. Okrem toho je povolená 10-percentná flexibilita v prípade náročných podmienok plnenia zásobníkov.



Európska sieť prevádzkovateľov prepravných sústav pre plyn (ENTSOG) uviedla, že na naplnenie zásobníkov na 90 % budú musieť európske krajiny do nich načerpať približne 57 miliárd m3 plynu. GECF odhaduje toto číslo na 60 miliárd m3.



(1 EUR = 1,1446 USD)