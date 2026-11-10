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Priemerná cena ropy Brent tento rok dosiahne 97,44 USD za barel
Podľa novej prognózy dosiahne priemerná cena ropy Brent v roku 2027 hodnotu 85,78 USD za barel.
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) v utorok zvýšil svoju prognózu priemernej ceny ropy typu Brent v roku 2026 o 1,2 % z úrovne 96,32 USD (86,05 eura) na 97,44 USD za barel (159 litrov). Ceny ropy v októbri rástli už tretí mesiac po sebe. Dôvodom bol pokles globálnych zásob, útoky na ropné tankery v Perzskom zálive, obmedzené kapacity námornej prepravy a rastúce náklady na dopravu, uviedlo ďalej americké ministerstvo energetiky, pod ktoré spadá táto agentúra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Vzhľadom na tieto podmienky očakávame, že spotová cena ropy Brent sa do konca tohto roka udrží na úrovni približne 100 USD za barel,“ uviedlo ministerstvo. Podľa novej prognózy dosiahne priemerná cena ropy Brent v roku 2027 hodnotu 85,78 USD za barel. Ministerstvo energetiky odhaduje, že objem ťažby ropy na Blízkom východe (s výnimkou Iránu) sa vráti na priemerné úrovne spred konfliktu do polovice roka 2027.
„Keďže sa v priebehu budúceho roka budú dopĺňať vyčerpané globálne zásoby ropy, predpokladáme, že spotová cena ropy Brent bude postupne klesať a vo štvrtom štvrťroku 2027 dosiahne v priemere 77 USD za barel,“ uvádza sa v správe.
(1 EUR = 1,1193 USD)
„Vzhľadom na tieto podmienky očakávame, že spotová cena ropy Brent sa do konca tohto roka udrží na úrovni približne 100 USD za barel,“ uviedlo ministerstvo. Podľa novej prognózy dosiahne priemerná cena ropy Brent v roku 2027 hodnotu 85,78 USD za barel. Ministerstvo energetiky odhaduje, že objem ťažby ropy na Blízkom východe (s výnimkou Iránu) sa vráti na priemerné úrovne spred konfliktu do polovice roka 2027.
„Keďže sa v priebehu budúceho roka budú dopĺňať vyčerpané globálne zásoby ropy, predpokladáme, že spotová cena ropy Brent bude postupne klesať a vo štvrtom štvrťroku 2027 dosiahne v priemere 77 USD za barel,“ uvádza sa v správe.
(1 EUR = 1,1193 USD)